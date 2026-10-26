עו"ד פטר וברקו התעמתו: "אתם רוצים תשובות?" באדיבות רשת 13

מועמד הליכוד לכנסת, עו"ד דוד פטר, התארח בתוכנית "מוריה וברקו" ברשת 13 והתעמת עם המגיש אייל ברקוביץ'.

המגיש תהה האם פטר שוריין בליכוד כדי להמשיך את חקיקת הרפורמה המשפטית מהמקום שבו עצרה הממשלה הנוכחית.

"אני לא מקבל את הנחות היסוד בשאלה שלך. בהחלט הסוגיה המשפטית היא ליבת העשייה שלי. אני חושב שיש הרבה דברים שצריכים תיקון ונשענים על פיגומים עותמניים", השיב פטר.

ברקוביץ' לא הסתפק בתשובה הזו וטען כי פטר מתחמק מתשובה. "האם תפקידך הוא להמשיך את המהפכה המשפטית?", תהה.

"יש לנו בעיה ביחסי הרשויות במדינת ישראל. חובה היסטורית של השלטון להסדיר את יחסי הרשויות", השיב פטר.

בשלב הזה התרגז ברקוביץ' ואמר: "הוא לא עונה". בשלב הזה התערבה המגישה מוריה אסרף וניסתה להרגיע את הרוחות. "ביקשנו לשאול האם אתה מתכוון להמשיך עם החקיקה של אותם חוקים שתכננתם להעביר ערב המלחמה. אתה יכול לענות בכן או לא?".

פטר הגיב: "אתם רוצים להקשיב לי? זה לא עובד כך. יש דברים עמוקים מאוד, הרבה יותר ממה שהונח בממשלה הקודמת. אני מבקש לעשות דברים ברצינות, בשיח, ולא בפופוליזם".

אסרף לא ויתרה. "האם החקיקה שהיתה ערב המלחמה - מחבינתך והליכוד - תימשך?", שאלה.

פטר הגיב: "כמעט כולם מסכימים שמשהו עמוק מאוד לא תקין במצב כיום. יש אחריות למפלגת שלטון, ולא משנה מה תוצאות הבחירות, להסדיר את הכאוס שיש במדינת ישראל ולכן ברמת המדיניות אני רוצה ממשלת ימין רחבה שתסדיר את הדברים הללו".