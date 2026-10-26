יום הבחירות ה-26, הוא יום גורלי, כמעט כמו כל ימי הבחירות הקודמות, אלא שבבחירות אלה מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים קיומיים, היסטוריים.

זהו יום של חיל ורעדה, יום של אימה ורטט, יום של התבוננות פנימית, עמוקה ויסודית, יום של חשבון נפש, יום גדולות של ראייה למרחוק, יום של ראיית העתיד, יום של הבטחת קיומו של העם היהודי.

זהו יום בו יוכרעו אדני היסוד של החברה היהודית-ישראלית, יום בו יוכרע אופייה וצביונה של מדינת היהודים, יוכרעו גבולות הביטחון של המדינה הנמצאת במלחמה בשבע חזיתות, יום בו מערכת המשפט תהייה מערכת מתוקנת נטולת פוזיציה, שוויונית, שאינה מדירה חלקים משמעותיים באומה, יום בו תינתן זכות שווה לכל אזרח במערכות הביטחון, החינוך, האקדמיה, התקשורת.

זהו יום בו יוכרע אופי דור המחר, גידולי מים או בעלי שורשים עמוקים, יום בו מדינת ישראל תהייה מולדת על תנאי או בית שלא נוטשים גם בעתות משבר, יום בו העם היהודי יהיה אחראי לגורלו אינו נסמך על שולחנות אחרים, יום בו ההתיישבות היהודית תפרח או שמא תקמול, יום בו התקווה תגבר על הייאוש.

זהו היום בו יוכרע מי יעמוד מול ראשי ממשלות, נשיאים, שועי ארץ, בעוז ובאמונה בבטחה ובעוצמה, מי לא יכרע, לא יכוף ראשו, לא ייכנע, לא יקבל את התכתיבים ויעמוד כעדינו העצני, אומנות יהודית עתיקת יומין של מנהיג היודע להתעדן כתולעת והיות חזק כמו עץ.

רק לחשוב מי יוכל להתייצב כצוק איתן וכסלע בזלת מול הנהגה ערבית תומכת טרור, מול הנהגה איסלמיסטית החולמת להטביע את יהודי העולם באוקיינוס של דם ובצונאמי של אנטישמיות, מול הנהגה ערבית המכבדת עוצמה ויראה ממנו בדרכה לחתום הסכמי שלום, מול מדינות אירופה העויינות, מול משטרים דיקטטורים חורשי רעה, מול האנטישמים באו"ם, במועצת הביטחון, מול ממשל של אחרי ידיד ישראל, דונאלד טראמפ, ממשל של קמלה האריס או זוהראן ממדאני, שונאי ישראל מוצהרים.

אלו הן בחירות בהן יוכרע האם מדינת ישראל היהודית דמוקרטית תשנה אופייה ותהייה מדינת כל אזרחיה.

אלו הן בחירות גורליות, כדי שנוכל להמשיך לחיות בארץ המובטחת, בארץ חמדת אבות, בארץ היהודים, כיהודים גאים, כיהודים זקופי קומה, כיהודים חפצי חיים, מקדשי החיים, יהודים שהם אור לגויים, פנסאים המאירים את המוסר האנושי, המציעים את התיקון הגדול, התיקון הכללי.

הזכות הדמוקרטית נמצאת בידו של כל אזרח, ביד כל אזרחית, מביביסטים ועד קפלניסטים, קול אחד, שווה, משפיע, לכל אזרח במדינת ישראל.

צאו להצביע, צאו להשפיע, צאו לבחור בתקווה, בעתיד, בנצח ישראל.