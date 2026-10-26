בית המשפט המחוזי בירושלים הורה להעביר למעצר בית את פנחס (חסי) רן, רבש"צ רכס גדעונים בשומרון, שנעצר בעקבות אירוע ירי סמוך לכפר עקרבא.

השופט אלעד פרסקי קבע כי רמת הסיכון שרן יפר את תנאי מעצרו ויבצע אירוע דומה נמוכה מאוד, ודחה את טענת הפרקליטות לקיומו של חשש לשיבוש הליכי משפט.

ההחלטה התקבלה בעקבות בקשת סנגוריו של רן, עורכי הדין נתי רום ומשה פולסקי מארגון חוננו. בית המשפט הורה להעבירו למעצר בית ברמת הגולן, עוד לפני קבלת תסקיר משירות המבחן, צעד שננקט בשל מכלול הנסיבות שהוצגו בפניו.

רן, בן 37, לוחם קומנדו במילואים, אח שכול ואב לשלושה, נעצר בעקבות אירוע שבו ביצע ירי סמוך לכפר עקרבא. לטענתו, הוא ירה באוויר לאחר שרכב ניסה לדרוס אותו ואת הלוחם שהיה עמו.

בהחלטתו התייחס השופט לגרסאות הסותרות שנמסרו בנוגע להתרחשות. "אין ראיה אובייקטיבית המלמדת מה התרחש בעת שהרכב והריינג'ר עברו זה מול זה", כתב.

אחד השיקולים שהובאו בחשבון היה היעדר עבר פלילי לרן, למרות פעילותו הביטחונית המתמשכת באזור שבו קיימת אפשרות לחיכוכים תכופים.

"מטבע הדברים הוא חשוף באופן תדיר לפוטנציאל לחיכוך ועל כן העדר כל עבר פלילי אומר דרשני", ציין השופט.

בית המשפט התייחס גם לשירותו הצבאי של רן, שביצע יותר מ-600 ימי מילואים, השתתף בחילוץ פצועים ובהצלת חיים תחת אש, ושב ללחימה לאחר שאחיו, סרן אור יוסף רן, נפל בשבעה באוקטובר.

בהחלטה הוזכרו מכתבי המלצה ממפקד חטיבת השומרון, שתיאר את רן כ"אדם ערכי, אחראי ומסור", וכן מקב"ט גב ההר וממפקדיו בשירות המילואים. השופט התייחס גם לאירועים הקשים שחווה רן במהלך המלחמה ולהשפעתם על הקושי שבהמשך מעצרו.

בין המשתתפים בדיון היה גם הלוחם אלישע מידן, שסיפר לבית המשפט כיצד רן סייע להציל את חייו ואת חייהם של לוחמים נוספים. "אני קיבלתי את חיי בחזרה בין השאר בזכות חסי", אמר מידן.

לצד העדויות הוצגו לבית המשפט מפקחים מוצעים למעצר הבית, בעלי רקע ביטחוני, ובהם יוצאי סיירת מטכ"ל והשב"כ. השופט התרשם מכישוריהם וקבע כי מדובר במפקחים "שקשה לחלוק על התאמתם למלאכת הפיקוח".

בהחלטה ניתן משקל גם לעובדה שהמשטרה המתינה כשלושה שבועות לפני מעצרו של רן, אף שבאותה תקופה היה אחראי על עשרות כלי נשק. השופט ציטט את נציג המשטרה, שאמר כי "לא היה חשש שהוא הולך לבצע אירוע נוסף".

בהתייחס לטענת הפרקליטות בדבר האפשרות לשיבוש ההליך המשפטי, קבע השופט כי לא הוצג חשש קונקרטי לכך לאחר הגשת כתב האישום. "איני שותף לעמדת המדינה באשר לקיומה של עילת מעצר הנובעת מחשש לשיבוש הליכי משפט", כתב.

בסיום בחינת נסיבות המקרה קבע השופט כי האפשרות שרן יפר את תנאי מעצרו ויהיה מעורב באירוע דומה היא בעלת "רמת היתכנות נמוכה מאוד", והורה על העברתו למעצר בית.

עו"ד נתי רום בירך על ההחלטה וטען כי גרסת מרשו, שלפיה פעל מתוך הגנה עצמית, נותרה יציבה ולא נסתרה. הוא מתח ביקורת על הפרקליטות וקרא לה לשקול מחדש את ניהול התיק.

"צר לנו כי הפרקליטות אימצה את הנרטיב של מי שניסו לנגח את רכב הבטחון של הרבש"צ", אמר רום. "אני קורא מכאן לאנשי הפרקליטות שחתומים על כתב האישום לקרוא את החלטת בית המשפט המחוזי ולשקול מחדש את התנהלותם בתיק הזה".

חברת הכנסת לימור סון הר מלך הוסיפה "כפי שאמרתי מתחילת הדרך מדובר בגיבור ישראל שחש בסכנת חיים ונהג כנדרש", מסרה. לדבריה, הניסיון לייחס לו מסוכנות או חשש לשיבוש הליכים אינו מוצדק. העובדה שגיבור ישראל כזה היה מאחורי סורג ובריח היא תעודת עניות למדינת ישראל. אמשיך לעמוד לצידו עד לזיכויו המוחלט".