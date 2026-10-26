ראש מועצת בית אל, שי אלון, התריע מפני שאננות בקרב מצביעי הימין לקראת הבחירות, בכנס חירום פוליטי שערך אמש (ראשון) ביישובו.

בכנס השתתפו בין היתר שרת ההתיישבות אורית סטרוק, השר אלי כהן וחבר הכנסת עמית הלוי. האירוע נועד להגביר את המודעות לחשיבות ההשתתפות בבחירות ולעודד פעילות בקרב ציבור תומכי הימין.

בנאומו טען אלון כי הוא מזהה בקרב חלק מהמצביעים תחושה שתוצאות הבחירות כבר הוכרעו, והזהיר מפני השלכותיה האפשריות.

"אנחנו נמצאים בנקודת הכרעה היסטורית, ואני מזהה ברחובות תחושה מסוכנת של שאננות", אמר. "יש אנשים שיושבים בבית בטוחים שהניצחון כבר בכיס שלנו, או שהם אומרים 'הקול שלי לא ישנה'".

אלון הוסיף כי להערכתו, הימנעות מהצבעה עלולה להשפיע על זהות הממשלה הבאה. "אני אומר לכם הערב בצורה הברורה ביותר: זו אשליה קטלנית. אם הציבור שלנו יישאר בבית ולא יגיע לקלפיות, אנחנו נתעורר למחרת הבוקר עם ממשלת שמאל שתסכן את כל מה שבנינו כאן בעמל רב".

ראש המועצה הציג את הבחירות כמכריעות לא רק בשאלת זהות הממשלה, אלא גם בנושאים הנוגעים לעתיד ההתיישבות, לביטחון ולצביונה היהודי של המדינה.

בהמשך פנה למשתתפי הכנס וביקש מהם לפעול בקרב סביבתם הקרובה כדי לעודד השתתפות בהצבעה. לדבריו, אין להניח שתומכים המזוהים עם המחנה הלאומי יגיעו בהכרח לקלפיות.

"אסור לנו לקחת שום דבר כמובן מאליו", הדגיש אלון. "המטרה של הכנס הזה היא להרים דגל אדום בוהק".