הסערה התורנית

ביום שישי אמר ראש הממשלה בראיון לרועי כ"ץ בערוץ הכלכלה (10) משפט שנשמע כמעט מובן מאליו: ייתכן שיוטלו על ישראל סנקציות בנקאיות, וצריך להיערך לכך. כשנשאל אם הבלוקצ'יין הוא אחת החלופות, השיב שכן, ושכבר ביקש להכין תוכנית.

תוך שעות פרצה סערה. במוצאי שבת פרסם בנק ישראל הודעה חריגה: קריפטו לא יכול לעקוף סנקציות. ביום ראשון כבר נחת מכתב של למעלה ממאה כלכלנים. פרשנים דיברו על "מדינה מצורעת", על איראן, על ארגוני פשיעה.

אבל רגע לפני שמצטרפים למקהלה, כדאי לשאול שאלה פשוטה: למה בכלל ראש ממשלת ישראל צריך לחשוב על סנקציות? כדי לענות עליה צריך לנסוע לנתב"ג.

אנחנו בדיוטי פרי, הם מקורקעים

שבוע אחרי החגים, טרמינל 3 שוקק. משפחות עם עגלות עמוסות, זוג פנסיונרים בדרך לטרק באלפים, חבורת חברים בדרך למשחק בברצלונה. אצל רבים מאיתנו הטיסה לחו"ל היא החופשה האולטימטיבית, נשימה מחוץ ללחץ של מדינה שחיה שנים בין מלחמות וחרמות. אנחנו נוסעים. אבל לפחות שני אנשים לא יכולים פשוט לעלות על מטוס לפריז או ללונדון: ראש הממשלה ושר האוצר.

צו המעצר מהאג

ב־21 בנובמבר 2024 הוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי צווי מעצר נגד נתניהו וגלנט, לבקשת התובע כרים חאן. תוך קביעה של "יסוד סביר" לחשד: הרעבה כשיטת לוחמה, ופשעים נגד האנושות של רצח, רדיפה ו"מעשים בלתי אנושיים אחרים", בין 8 באוקטובר 2023 ל־20 במאי 2024. מאז כל טיסה של ראש הממשלה מתוכננת כמו מבצע: מעל איזה מרחב אוויר מותר לעבור, איפה בטוח לנחות.

סמוטריץ': החטא של הבנייה

ביוני 2025 הטילו בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורבגיה סנקציות על סמוטריץ' ובן גביר: איסור כניסה, ובחלק מהמדינות גם הקפאת נכסים. ביוני 2026 הצטרפה צרפת, ושר החוץ שלה כבר אמר את האמת: סמוטריץ' מקדם ריבונות והקמת יישובים חדשים. ספרד, סלובניה ואירלנד הלכו בדרך דומה. כלומר, החטא הוא ההתיישבות. סמוטריץ' עצמו הגיב לסנקציות בעוד טקס חנוכת יישוב חדש.

בשליחותנו - ועל חשבונם

האם צו המעצר נגד נתניהו נובע ממעשים פליליים אישיים? או שהוא כתב אישום נגד כולנו - נגד לוחמי צה"ל, נגד המדינה שנטשה את ההכלה והחליטה להכריע את אויביה? והאם "חטאו" של סמוטריץ' לא נעשה בשליחותנו, הציבור שבחר בו? אבל העונש הוטל רק עליהם. אנחנו ממשיכים לטוס.

לאייזנקוט זה לא היה קורה - הוא תמך בעסקה שמשמעותה עצירת המלחמה ויציאה מעזה. גם לבנט, מנכ"ל מועצת יש"ע לשעבר, זה לא היה קורה; הוא לא ייזכר כמי שהקים אף ישוב אחד. מי שלא מכריע ולא בונה, לא מקבל סנקציות.

מחיר ההכרעה

השמאל מתריע מבידוד מדיני. נכון, הוא עלול להחריף, כי ישראל ממשיכה ותמשיך ביתר שאת להכות בחמאס ובחיזבאללה, ובעזרת השם גם באיראן. אבל, לעולם יש אמפתיה ליהודים כשהם קורבנות; ליהודים חזקים - הרבה פחות. החלופה ידועה (ועל זה הבחירות): חזרה להכלה תקנה שקט בבריסל ותקרב את השבעה באוקטובר הבא, כמו "סבבי" עזה שנגמרו ב"הרתעה", וכמו חיזבאללה שבנה עשרים שנה מערך טילים מול עינינו.

חזרה לקריפטו: היינו כבר במצור

ועכשיו נחזור לסערה. אם ראש הממשלה ושר האוצר כבר סומנו, ואם ממשל דמוקרטי עשוי לשוב לוושינגטון - האם מנהיג אחראי לא צריך להכין מראש מערכת חלופית? ישראל כבר הייתה שם. החרם הערבי ליווה אותנו מיום הקמת המדינה, ובשנות השישים הטיל דה גול אמברגו נשק. התשובה לא הייתה תחנונים אלא יצירתיות: ספינות שרבורג שהוברחו בליל חג המולד 1969, ותעשייה אווירית שבנתה בעצמה את ה"נשר" וה"כפיר". איש לא טען אז שהיערכות למצור היא הזמנה למצור.

בנק ישראל (כן, שוב הדיפ סטייט) רשאי לחלוק על הכלי הטכנולוגי. אבל איפה היו כל המצקצקים כשהוצא צו מעצר נגד ראש ממשלת ישראל, וכששר האוצר שלה סומן כמוקצה? האם לא הרגשנו שחלקם אף לא הסתירו שמחה לאיד?.

מחר בבוחר

ישראל לא תשנה את מדיניותה מפחד סנקציות - חלילה. אבל היא חייבת להיערך אליהן בעיניים פקוחות, כפי שעשתה בימי האמברגו, ותוכנית בלוקצ'יין היא עוד שכבה במערך ההגנה הזה, לא בגידה בכלכלה. מי שמשלם את המחיר האישי של ההכרעה ושל הבנייה עושה זאת בשליחותנו.

אנחנו יום לפני הבחירות. מגיעה לנו תקשורת אחרת, ועובדי ציבור נאמנים יותר.

צאו להצביע מחר בעד מי שלא חוששים ואפילו גאים לשאת בסנקציות עבור כולנו