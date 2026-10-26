בפשוטו של מקרא, דוד המלך מתפלל להיות חכם מאויביו. אולם בדרך הדרש אפשר ללמוד מכאן שלעיתים דווקא מאויבינו ניתן להבין טוב יותר מה באמת מתרחש סביבנו.

הרשות הפלסטינית כבר הכריזה שהיא מקווה לניצחונו של גוש השינוי, המכונה מחנה השלום. מֵאֹיְבַי תְּחַכְּמֵנִי! אם זה טוב להם, כנראה שזה לא טוב ליהודים.

השב"כ ומערך הסייבר חשפו כי איראן מפעילה רשתות של בוטים כדי להדהד מסרים של השמאל. גם כאן המסקנה מתבקשת: אם זה טוב לאיראנים, כנראה שזה לא טוב ליהודים.

גם האיחוד האירופי מממן בנייה בלתי חוקית בשטחי C. לא קשה לנחש את מי היו רוצים לראות אוחז בהגה השלטון במדינת ישראל.

די גם להתבונן באיזה צד של המפה הפוליטית נמצאים הגורמים הקיצוניים בחברה הערבית בישראל ומפלגותיהם, כדי להבין מה טוב ליהודים. מאויביי תחכמני!

כמעט די בכך כדי לומר שמכיוון שברור כי רוצחים ואויבי ישראל ישמחו מעליית השמאל לשלטון, וכי חלומם לגרש מכאן את המדינה היהודית רק יתחזק, עלינו לעשות הכול כדי שגוש השינוי לא יעלה לשלטון.

שוב: מאויביי תחכמני! הקריאה לעשות הכול כדי למנוע את עליית גוש השינוי כוללת בוודאי גם הימנעות מהצבעה למפלגות שברור שלא יעברו את אחוז החסימה, כמו נעם למשל, וגם הימנעות מהצבעה לווינטר, שקרוב לוודאי לא יעבור את אחוז החסימה. כשיש ספק - אין ספק.

אני מאמין שמדובר כאן בפיקוח נפש של ממש, ובפיקוח נפש אין סומכים על הנס. זו גם חובתנו לומר את הדברים בצורה ברורה.

מי שבכל זאת רוצה לסמוך על הנס ולהתפלל לישועה, יכול לשים בקלפי את האות ט', למשל, ולהתפלל שהקב"ה יעשה נס וישנה את הצבעתו למשהו אחר...

עצוב כל כך שהציבור הדתי־לאומי לא הצליח להתאחד לקראת הבחירות. דווקא משום כך, מוטלת על כולנו האחריות להיות פעילים ואקטיביים, להשפיע ולעשות כל שביכולתנו כדי שאוהבי התורה, ארץ ישראל ועם ישראל - כלומר, גוש הימין - ינצחו בבחירות.

הצבעה לגוש הימין היא הצבעה לחיזוק התורה, לחיזוק ההתיישבות בכל יהודה ושומרון, לחיזוק הזהות היהודית ולכל הערכים היקרים לליבו של יהודי מאמין וציוני.

האמת והשלום אהבו

קודם כול - אמת!

עלינו לומר את האמת שלנו לציבור ללא פחד, ללא מורא וללא חשבונות. הרב קוק אמר פעם, בדרך צחות, שכדי להיכנס לארץ ישראל צריך להרוג את מלך חשבון.

אסור לנו לחשוש לומר את הדברים כפי שאנחנו מאמינים בהם. עלינו להזהיר מפני שריפת קולות, להתריע מפני עליית השמאל והתחזקותו, ולעשות זאת מתוך אמונה שדווקא לאחר בירור האמת יוכל לצמוח שלום חזק ואמיתי בינינו.

נילחם על האמת שלנו בכל הכוח, אבל לא נשמיץ אחרים ולא נקטין אותם. בוודאי שנקפיד מאוד בכבודם של תלמידי חכמים, נכבד אותם ונאהב אותם. נהיה מוקירי רבנן!

עלינו לזכור שביום שאחרי הבחירות צריך להיות כאן שלום גדול ואמיתי. בוודאי בתוך המחנה הציוני־דתי, אבל גם עם הציבור החרדי, ואפילו עם אנשי גוש השינוי - שכולנו תקווה שיהיו אז יציבים וקבועים באופוזיציה, בעזרת ה'.

המחלוקת הפוליטית אינה צריכה להפוך לשנאה. אפשר וצריך להיאבק בכל הכוח על האמת שלנו, ובאותה נשימה לזכור את החובה לכבד ולאהוב גם את מי שחושב אחרת.

לסיכום, לי ברור שיש מצווה גדולה וחביבה להצביע בבחירות ולהשפיע על עתידה של מדינת ישראל.

אבל מי שמצביע למפלגה שקולה הולך לפח ואינו בא לידי ביטוי, לא קיים את המצווה הגדולה הזאת כפי שהיה יכול לקיימה.

דווקא מתוך האחריות לכך שכל קול יבוא לידי ביטוי, עלינו לעשות הכול כדי למנוע אובדן קולות ולהבטיח שהמחנה שלנו יוכל לממש את דרכו.

ומיד לאחר הבחירות, לאחר שניאבק בכל כוחנו על האמת ועל הדרך, נרים שוב את דגל השלום - השלום של תלמידי חכמים, ולא של גוש השלום, חלילה!