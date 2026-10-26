יוסי דגן ביישוב שלם צילום: דוברות מועצת שומרון

ציון דרך היסטורי בצפון השומרון: היישוב החדש שלם עולה לקרקע באופן רשמי עם כניסתן של המשפחות הראשונות למגורי קבע במקום.

משאיות עמוסות בציוד עושות את דרכן אל המקום, והמשפחות הראשונות, חברות גרעין ההקמה, נכנסות להתגורר במבנים שהוצבו בשטח.

העלייה לקרקע והכניסה לבתים מתקיימות לקראת טקס העלייה הרשמי ליישוב, שצפוי להתקיים היום (שני) בהשתתפות שרים, חברי כנסת ואישי ציבור, בהם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, בכירי תנועת אמנה והמשפחות החלוצות.

המהלך יצא לדרך כשנה לאחר החלטת הקבינט בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ', וכחלק מ"תוכנית ההתחברות" רחבת ההיקף שמובילה מועצת שומרון בשותפות עם תנועת אמנה והחטיבה להתיישבות, הכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, וכחלק מהתוכנית האסטרטגית "מיליון בשומרון" של המועצה האזורית שומרון.

היישוב שלם מוקם במיקום אסטרטגי בצפון השומרון, כחלק מהמאמץ לבצר את ההתיישבות באזור, וממוקם במקומה המשוער של העיר שלם המקראית המוזכרת בספר בראשית: "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיע למקום כדי לקבל את המשפחות הראשונות, ואמר בהתרגשות: "לפני 21 שנה הרסו וגירשו אותנו מחומש, שא נור, גנים וכדים. 21 שנה אחרי חזרנו. במסגרת תוכנית ההתחברות אנחנו בונים 19 יישובים חדשים בצפון השומרון ובלב השומרון. אנחנו כאן בשם כל עם ישראל, בשם הדורות הקודמים ובשם הדורות הבאים. אנחנו זוכים להיות החלוצים. אתם הראשונים, בעקבותיכם יגיעו אלפים".

אחינעם מזרחי, תושבת היישוב החדש שלם, הוסיפה בהתרגשות: "אנחנו פה בשלם. מתרגשים מאוד ושמחים מאוד ובעזרת השם, שנגדל ונהיה ישוב גדול. תבואו לבקר, תבואו לטייל, יש כאן מה לראות, יש כאן נופים מטורפים, יש כאן מורשת, מורשת אבות, אנחנו מחכים לכם".

תושב היישוב, אופיר חזי, סיכם: "אנחנו כאן ביישוב שלם, שלם על שם יעקב אבינו, שמגיע לארץ ישראל, מגיע לשלם עיר שכם. העיר שכם נמצאת שם, אנחנו פה בחיבור לשורשים, מול הר גריזים, מול הר עיבל, ובעזרת השם שהיישוב הזה יהיה גדול ומשגשג".

היישוב שלם הוא היישוב התשיעי לאחר היישובים רחבעם, עיבל, עמק דותן, נעה, וארבעת יישובי צפון השומרון המתחדשים חומש, שא-נור, גנים וכדים, שנעקרו בהתנתקות.