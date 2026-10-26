שר הביטחון ישראל כ"ץ דוחה הבוקר (שני) את הפרסומים על חילוקי דעות בין הדרג המדיני לצה"ל בנוגע להתנהלות מול איראן, ומבהיר כי ישראל לא תכננה לפתוח במתקפה יזומה נגד הרפובליקה האסלאמית לפני הבחירות בישראל.

בהודעה שפרסם הדגיש כ"ץ כי התיאום בין ראש הממשלה, שר הביטחון והצבא מלא, והאשים גורמים באופוזיציה בניצול הדיווחים לצרכים פוליטיים.

"הפרסומים על פערים בין הדרג המדיני לצה"ל בנושא איראן הם מופרכים ושקריים לחלוטין", הצהיר כ"ץ.

לדבריו, מאז כניסתו לתפקיד מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין הדרג המדיני לצמרת הצבאית בכל הנוגע לאיראן. הוא ייחס לתיאום הזה הישגים משמעותיים בתחום הביטחון והבהיר כי השיקול הביטחוני הוא שעומד בבסיס קבלת ההחלטות. "זהו השיקול היחיד - וכך יהיה גם בעתיד".

כ"ץ התייחס בנפרד לפרסומים שעסקו באפשרות של פעולה צבאית ישראלית באיראן ערב הבחירות, והכחיש כי מהלך כזה עמד על הפרק. "אני קובע באופן חד משמעי שלא הייתה שום כוונה של ישראל ליזום התקפה על איראן לפני הבחירות בישראל".

עם זאת, שר הביטחון הדגיש כי ישראל העבירה מסר ברור בנוגע לאפשרות של מתקפה איראנית נגדה. לדבריו, הובהר כי אם איראן תתקוף את ישראל, התגובה הישראלית תהיה עוצמתית.

בהמשך דבריו מתח כ"ץ ביקורת על גורמים באופוזיציה, שלטענתו השתמשו בפרסומים כדי לתקוף אותו ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהטיל ספק בשיקוליהם. "הניסיון של אנשי האופוזיציה לנצל את הפרסומים האלה כדי לתקוף את רה"מ ואותי ולהטיל דופי בשיקולינו - בשעה שאנחנו מנועים מסיבות מובנות מלהתייחס לפרטי הסוגיה האיראנית - הוא מביש וחסר אחריות. נתגבר גם על זה", סיכם.