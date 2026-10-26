קצינים בכירים במילואים לעופר וינטר: תפרוש באדיבות המצלם

ארבעה קצינים בכירים במילואים, ששירתו במשך שנים לצד עופר וינטר, יצאו בקריאה משותפת ליו"ר מפלגת עמך ישראל לפרוש מהמרוץ לכנסת.

הקצינים הביעו חשש כי המשך התמודדותו עלול להביא לאובדן קולות במקרה שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, ולפגוע בסיכויי המחנה הלאומי בבחירות.

מאחורי הפנייה עומדים תת-אלוף במילואים ארז וינר, תת-אלוף במילואים גבי סיבוני, אלוף-משנה במילואים חזי נחמה ותת-אלוף במילואים הראל כנפו. הארבעה מכירים את וינטר מקרוב בעקבות שנים ארוכות של שירות צבאי משותף.

בהצהרתם פנו הקצינים ישירות לווינטר וקראו לו לגלות אחריות פוליטית ולשקול מחדש את החלטתו להתמודד בבחירות. לטענתם, אם רשימתו לא תצליח לעבור את אחוז החסימה, הקולות שתקבל לא יתורגמו למושבים בכנסת, והדבר עלול לפגוע במחנה הימין.

"אתה יכול במעשים שלך להפיל את המחנה הלאומי כולו", הזהירו הקצינים בפנייתם לווינטר.

הארבעה קשרו בין החשש מאובדן קולות לבין האפשרות להקמת ממשלת שמאל, וקראו למצביעי המחנה הלאומי לתמוך במפלגות שלדבריהם עוברות בוודאות את אחוז החסימה.