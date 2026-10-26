אזרחי ישראל התעוררו הלילה לבשורה לא מעודדת: ברזיל תישאר, לפחות בעתיד הנראה לעין, תחת הנהגה לעומתית ואנטי-ישראלית.

כדי להבין את ההחמצה, צריך להסתכל על המגמה העולמית. בשנתיים האחרונות חולל ממשל טראמפ מהפך אדיר כשפעל לפרק את השפעתם של מוסדות כמו ה-USAID. במשך שנים, גופים אלו חתרו תחת השקפת עולמם השמרנית של אזרחים במדינות רבות, וכפו באמצעות תקציבי עתק אג'נדה פרוגרסיבית, שאינה אוהדת את ישראל ואת ערכי הדת.

רוב מדינות דרום אמריקה כבר הצליחו להיגמל מההשפעה השלילית הזו, אך בברזיל - המדינה הגדולה והמשמעותית ביבשת - התהליכים מתרחשים לאט יותר. כנראה שניאלץ להמתין עוד כמה שנים עד שנראה את נבואת "כולם נקבצו באו לך" מתממשת גם שם.

את הפוטנציאל האמיתי של דרום אמריקה אפשר לראות כיום מעבר לגבול, בארגנטינה. שיתוף הפעולה והאהבה האדירה שרוחש הנשיא חוויאר מיליי למדינת ישראל אינם מקריים; הם מושתתים על קשר תנ"כי עמוק. זוהי הערצה לעם היושב בציון, שהצליח לאחר אלפיים שנות גלות לממש את חלום הדורות ולשוב לארצו. הפלא הלאומי הזה מעורר השראה לא רק בקרב יהודים, אלא אצל כל אדם בעולם המאמין בתנ"ך.

כמי שעובד כמורה דרך, יצא לי לפגוש ולהדריך לא מעט ברזילאים אוהבי ישראל. ההתרגשות שראינו אצל נשיא ארגנטינה קיימת ובוערת גם ברחוב הברזילאי. הדבר המשותף למיליי ולאותם תיירים מברזיל הוא החיבור העמוק לארץ ישראל, האהבה למורשת וההערכה למסורת היהודית. זוהי מסורת עתיקה ושמרנית שמחברת מיליארדי בני אדם ברחבי העולם, הלומדים ופועלים לאורו של ספר הספרים.

דווקא משום כך, ההפסד בבחירות בברזיל הלילה צריך לשמש עבורנו קריאת השכמה. עלינו להבין את גודל האחריות המונחת על כתפינו כאומה. העולם כולו צופה בנו, ורבים בו משתוקקים שנממש את ייעודנו ההיסטורי. המשימה שלנו היא לדבוק בזהותנו הייחודית, ולחבר את שגרת החיים היומיומית שלנו בארץ ישראל אל אותו חלום דורות עתיק. עלינו להביא לידי ביטוי את הייחודיות של כל שבט ושבט בחברה הישראלית, מתוך הבנה שהקיום שלנו כאן נושא עמו בשורה, ומשמש חבל הצלה של ממש למדינות רבות ברחבי העולם.

השיעור שעלינו ללמוד מהלילה הזה הוא ברור: ככל שנעמיק את החיבור שלנו אל מורשתנו מתוך נאמנות לתנ"ך, וככל שנדגיש את הסיפור הייחודי שלנו כעם שחזר לארצו - כך הקול האלוהי והמוסרי שלנו יהיה צלול וברור יותר. תהליך פנימי כזה בחברה הישראלית יעניק רוח גבית לקולות של מאמינים שמרנים בכל רחבי העולם ויזכה אותם בהכרה ופופולריות. הוא יחזק את המחנה הפרו-ישראלי העולמי, ויקרב אותנו למימוש המלא של דברי הנביא ישעיהו:

"קוּמִי אוֹרִי כִּי בָא אוֹרֵךְ וּכְבוֹד ה' עָלַיִךְ זָרָח. כִּי הִנֵּה הַחֹשֶׁךְ יְכַסֶּה אֶרֶץ וַעֲרָפֶל לְאֻמִּים וְעָלַיִךְ יִזְרַח ה' וּכְבוֹדוֹ עָלַיִךְ יֵרָאֶה. וְהָלְכוּ גוֹיִם לְאוֹרֵךְ וּמְלָכִים לְנֹגַהּ זַרְחֵךְ. שְׂאִי סָבִיב עֵינַיִךְ וּרְאִי כֻּלָּם נִקְבְּצוּ בָאוּ לָךְ".