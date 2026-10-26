חייל צה"ל שנפצע בשבוע שעבר בתאונה מבצעית בלבנון ניצל מאובדן כליה בזכות פינוי מהיר במסוק וטיפול דחוף במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.

לאחר שבבדיקת CT התגלתה חסימה בעורק הראשי המספק דם לכליה, הצליחו רופאי בית החולים להסיר קריש דם ולהתקין תומכן שחידש את זרימת הדם לאיבר. החייל שוחרר לביתו כעבור מספר ימים במצב יציב.

האירוע החל כאשר החייל נפל מגובה רב על גבו במהלך שירותו בלבנון. בעת הנפילה פגע גופו בפיסת מתכת שהייתה מונחת על הקרקע וחדרה לגופו. בעקבות הפציעה הוזנק מסוק צבאי שפינה אותו בדחיפות לבית החולים רמב"ם.

עם הגעתו התקבל החייל בחדר ההלם, שם טופל בידי צוות בראשות ד"ר האני באחוס, מנהל מערך הטראומה בבית החולים. במסגרת הבירור הרפואי עבר בדיקת CT בפרוטוקול טראומה, שבמהלכה זיהה הרדיולוג חסימה של העורק הכלייתי הראשי, המונעת אספקת דם תקינה לכליה.

לדברי ד"ר איגור קוגן, מנהל היחידה לדימות פולשני ברמב"ם, מדובר במצב רפואי שבו לזמן התגובה יש חשיבות מכרעת, בשל הסכנה לנזק בלתי הפיך.

"הכליה תלויה באספקת הדם כמו המוח", הסביר ד"ר קוגן. לדבריו, בניגוד לאיברים אחרים, לכליה אין כלי דם חלופיים שיכולים לפצות על חסימת העורק הראשי, ולכן הפסקת אספקת הדם עלולה להביא במהירות לאובדן תפקודה.

מיד לאחר גילוי החסימה הוזעקו לטיפול ד"ר עמוס עופר וד"ר מריה דרונוב, מומחים ביחידה לדימות פולשני, שהיו בכוננות ביום שישי. השניים פעלו לאיתור מקור החסימה ולחידוש אספקת הדם לכליה לפני שייגרם לה נזק בלתי הפיך.

במהלך הפעולה איתרו הרופאים את מיקומו המדויק של קריש הדם שחסם את העורק, שלפו אותו והתקינו תומכן בעורק הכליה כדי לשמור עליו פתוח ולאפשר זרימת דם תקינה.

הטיפול הסתיים בהצלחה, ובבדיקת אולטרסאונד שנערכה לאחר מכן הודגמה זרימת דם טובה בעורק ואספקת דם תקינה לכליה. כעבור ימים אחדים שוחרר החייל מבית החולים כשמצבו יציב.

עם זאת, הרופאים מדגישים כי הצלחת הפעולה בחידוש אספקת הדם אינה מבטיחה עדיין שתפקוד הכליה חזר במלואו.

"נדרשת עוד תקופת מעקב על מנת לוודא שהתפקוד הכלייתי מלא", אמר ד"ר קוגן. לדבריו, רק בעוד מספר שבועות ניתן יהיה לקבוע אם הכליה שבה לתפקוד מלא.

"אין ספק שללא שילוב של פינוי מהיר מלבנון במסוק, אבחון מהיר והפעולה המהירה של ד"ר עמוס וד"ר דרונוב - החייל היה מאבד את הכליה שלו עוד באותו יום", הוסיף.