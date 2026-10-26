מטה "ימין מנצח" נערך למבצע ארצי ימין מנצח

המבצע חוזר על רקע הניסיונות משמאל בתמיכת בג"ץ להוריד את אחוזי ההצבעה בגוש הימין ובמטרה להכריע את הבחירות לטובת הימין.

במטה "ימין מנצח" נערכים להוציא מתנדבים מיישובי יהודה ושומרון לערים המזוהות עם הליכוד, שם יעברו מבית לבית ויפעלו להבאת מצביעים לקלפיות.

המהלך מחזיר לשטח את שיטת הפעולה המזוהה עם המאבק בתוכנית ההתנתקות: מפגש אישי וישיר עם הציבור. הפעם היעד הוא מצביעי ימין שתומכים במחנה, אך אינם מגיעים לקלפי.

במסגרת המבצע, יישובים ביהודה ושומרון יאמצו ערי יעד. כל מועצה תרכז את המתנדבים לעיר שאליה שובצה ותארגן את הגעתם. צוותים מקומיים יקבלו את הפעילים ויכוונו אותם לשכונות ולמוקדי הפעילות.

מאחורי המהלך עומד המטה המשותף לליכוד ולציונות הדתית אשר בראשו עומד ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, ולצידו מובילים את צוות הקמפיין יונתן אחיה וברל'ה קרומבי.

במקביל נערך המטה לגיוס אלפי מתנדבים מישיבות גבוהות, מכינות, אולפנות ומדרשות, לצד פעילים נוספים מכל הארץ. בתוך היישובים עצמם יפעלו צוותים להגדלת שיעורי ההצבעה המקומיים.

בשבוע שעבר התכנסו בירושלים רכזי הפעילות לקראת המבצע. בתדרוך פנימי לצוותי השטח אמר גנץ: "השטח עדיין לא מבין עד כמה השעה דחופה. נותרו ימים ספורים, וכל יום קובע. עכשיו הזמן לגייס את המתנדבים, להניע את הפעילים ולוודא שאף קול לא נשאר בבית. זה לחלוטין בידיים שלנו".