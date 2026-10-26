תיעוד ממצלמות הגוף: סיירת צנחנים במבצע מעצרים צילום: דוברות

חמישה מחבלים המזוהים עם ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני נעצרו בשבוע שעבר במהלך מבצע של סיירת צנחנים בכפר קבאטיה שבגזרת חטיבת מנשה. במקביל, לוחמי גדוד 202 של חטיבת הצנחנים השלימו מבצע נוסף לסיכול טרור בגזרת בנימין, שבמהלכו פשטו על יותר מ-50 יעדים.

במבצע בקבאטיה, שהושלם ביום שלישי שעבר, עצרו לוחמי הסיירת חמישה מחבלים, בהם שלושה המזוהים עם חמאס ושניים המזוהים עם הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני.

בפעילות נפרדת, שנערכה בהובלת חטיבת בנימין, פעלו לוחמי גדוד 202 במספר רב של מוקדים במרחב. במהלך המבצע פשטו הכוחות על יותר מ-50 יעדים וביצעו סריקות לאיתור אמצעי לחימה.

נוסף על החיפושים, תחקרו הלוחמים חשודים המזוהים עם ארגון הטרור חמאס, במסגרת הפעילות לסיכול טרור בגזרה.