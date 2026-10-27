ריאיון ד"ר שרית שוסהיים תושבת ראש צורים

בשבת הקרובה, פרשת וירא, יציינו בחינוך הממלכת-־דתי שבת הוקרה לצוותי החינוך, במטרה להביע הערכה למורים ולאנשי ההוראה ולהדגיש את תרומתם לחיי הקהילה.

ד"ר שרית שוסהיים, ראש יחידת ההתמחות במכללה האקדמית הרצוג ומרצה בכירה בחוג לחינוך, סבורה כי מדובר בהזדמנות לשינוי היחס הציבורי כלפי אנשי החינוך ולהכרה בשליחותם.

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בריאיון באולפן ערוץ 7 הסבירה שוסהיים כי חשיבותה של שבת ההוקרה אינה מסתכמת באירועים שיתקיימו במהלכה, אלא מתחילה כבר בהכנות ובשיח המתפתח בקהילה לקראתה.

"זה שאנחנו מתחילים כבר מהיום זה מסר מאוד משמעותי לקהילה - כי זו לא רק השבת עצמה, אלא כל ההכנה לקראת השבת הזו", אמרה.

לדבריה, עצם ההחלטה להקדיש שבת מיוחדת לאנשי ההוראה מלמדת על המקום שהחינוך תופס בסדר העדיפויות של החברה.

"אני חושבת שזה שמקדישים שבת הוקרה למורה - זו אמירה ערכית מאוד. כי בסופו של דבר כל קהילה, כל תרבות, כל חברה - לפי מה שהיא עושה בלוח השנה שלה - אתה יכול לדעת מה חשוב לה".

שוסהיים ציינה כי בחמ"ד מקיימים את שבת ההוקרה כבר כמה שנים, ורואה בכך ביטוי לחשיבות שמייחסים לחינוך ולמעמדם של העוסקים בו.

"העובדה שכבר מספר שנים החמ"ד עושה שבת הוקרה לצוותי הוראה מעיד על כך שהחינוך הוא הסיפור שלנו", אמרה.

לדבריה, אחת המטרות המרכזיות היא להרחיב את האופן שבו הציבור תופס את תפקיד המורה. איש חינוך אינו אחראי רק להעברת חומר לימודי בכיתה, אלא מלווה תלמידים בתהליכי ההתפתחות שלהם ומשפיע על חייהם גם מעבר לשעות הלימודים.

"כשקהילה חוגגת את החינוך, היא אומרת שמורה לא מתחיל ונגמר בין הקירות של הכיתה, אלא מדובר באדם שהוא נכס לקהילה", הסבירה.

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שוסהיים התייחסה גם לדור הצעיר ולחיפוש אחר משמעות וייעוד מקצועי, שלדבריה נעשה בולט במיוחד בעקבות האירועים שחוותה החברה הישראלית בשנים האחרונות.

"הדור הצעיר, בזמן הזה, מחפש המון משמעות, את היעוד שלו. התקופה הזו מזקקת את השאלות האלה, של מה אני עושה בחיים, לשם מה", אמרה.

כמי שעוסקת בחינוך במשך עשרות שנים, שוסהיים ביקשה להזכיר גם את תחושת הסיפוק האישית המתלווה לעבודה החינוכית.

"כמחנכת במשך עשרות שנים, אני זוכרת היטב את התחושה המדהימה של להיות איש חינוך וללוות אנשים שצומחים וגדלים", סיפרה.

בהמשך הציגה את ההכנות לשבת ההוקרה בקהילת ראש צורים, שבה היא מתגוררת. לדבריה, בקהילה מבקשים לנצל את השבת כדי לעורר שיח על דמויות חינוכיות שהשפיעו על התושבים לאורך חייהם ועל מקומם של המורים בעיצוב האדם.

"אצלנו בקהילת ראש צורים, יש התכווננות לשינוי תודעה לגבי המורה - שהוא אדם עם שליחות", הסבירה. "בשבת כזו, ידברו על מי הם אנשי החינוך שגידלו אותנו, מה המשמעות שלהם לחיים שלנו".

שוסהיים הוסיפה כי היוזמה נועדה להתמודד גם עם היחס הביקורתי שמופנה לעיתים כלפי מורים ואנשי הוראה. "אנחנו שומעים הרבה ביקורת ואפילו זלזול, לפעמים, כלפי המורים - ואנחנו רוצים לשנות את הדבר הזה - מתוך הבנת המשמעות של אנשי החינוך בחיים שלנו".

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