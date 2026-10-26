התיעוד נחשף: בן גביר הזהיר מפני מתקפת חמאס צילום: דוברות

מפלגת עוצמה יהודית פרסמה תיעוד של השר איתמר בן גביר מביקור בקיבוץ נחל עוז ב-4 באוקטובר 2023, שלושה ימים בלבד לפני מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר.

בסרטון נראה בן גביר משוחח עם רבש"צים מהיישוב, מתריע מפני התעצמות חמאס ומביע התנגדות למדיניות ההכלה שננקטה כלפי הארגון.

השיחה התקיימה בשעה 16:26, כשברקע נראית רצועת עזה. שני הרבש"צים שעמם שוחח בן גביר נפגעו במתקפה שהתרחשה שלושה ימים לאחר מכן: אחד מהם נרצח והשני נפצע באורח קשה.

בתיעוד מתייחס בן גביר למחלוקות בתוך הממשלה בנוגע להתמודדות עם חמאס. לדבריו, בעוד גורמים רבים בממשלה העדיפו להימנע מעימות צבאי, הוא סבר כי דחיית העימות תאפשר לארגון להתחזק ולהפוך למסוכן יותר.

"יש חלק גדול בממשלה שרוצה להימנע מעימות. אני דווקא מאלה שחושבים שצריך להגיע לעימות, כי אם לא נגיע לעימות היום, נגיע אליו בעוד 10 או 15 שנים, כשיהיו להם פי 10 יותר טילים, פי 10 יותר תחמושת ופי 10 יותר כוח", אמר השר.

בהמשך השיחה התייחס בן גביר גם לאירועים שהתרחשו באותה תקופה סמוך לגדר הגבול עם רצועת עזה, ולמדיניות הפעלת הכוח כלפי מתפרעים שהתקרבו אליה.

השר סיפר כי בנושא זה התגלעו חילוקי דעות בינו לבין הרמטכ"ל וגורמי הביטחון. הוא הבהיר כי לשיטתו אין להסתפק באמצעים לפיזור הפגנות כאשר מדובר במי שמנסים לפגוע בישראל.

"אני חושב אפילו שעכשיו סוכות, כשהם מתקרבים לגדר, ועל זה אני מתווכח עם הרמטכ"ל ועם גורמי הביטחון, אני לא רוצה לפרט יותר מדי, כי יש דיונים רבים בנושא, אבל אני מאלה שחושבים שלא צריך להכיל אותם", אמר.

בן גביר המשיך והציג עמדה התומכת בהפעלת כוח קטלני כלפי מי שלדבריו מתקרבים לגדר במטרה לפגוע במדינה.

"אם הם מתקרבים לגדר ומנסים לפגוע במדינת ישראל, לא צריך לזרוק עליהם גז, צריך לירות בהם. כי בכל מדינה נורמלית, מי שמתקרב לגדר שלך ורוצה להשמיד את המדינה - יורים בו על מנת להרוג", אמר.

בעוצמה יהודית מציגים את התיעוד כביטוי לעמדות שהשמיע בן גביר עוד לפני המלחמה נגד מדיניות ההכלה מול חמאס.