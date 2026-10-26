המזכ"ל האנטי ישראלי של האו"ם יוחלף בתומכת נלהבת נוספת של הפלסטינים? לאנה נוסייבה, דיפלומטית מאיחוד האמירויות, הודיעה כי הצטרפה למרוץ לתפקיד מזכ"ל האו"ם, במקומו של אנטוניו גוטרש שיסיים בקרוב את תפקידו.

נוסייבה, בת 48, היא ממוצא פלסטיני. בשנים האחרונות היא הביעה תמיכה פומבית בפלסטינים, התבטאה בזכות "פתרון שתי המדינות", ואף קיבלה תמיכה רשמית מהמשלחת של "פלסטין" באו"ם להתמודדות על תפקיד המזכ"ל. היא נולדה באבו דאבי, אחר שאביה היגר לשם לאחר מלחמת ששת הימים. היא סיימה את לימודיה באוניברסיטת קיימברידג' היוקרתית. היא גם אחייניו של סרי נוסייבה, נשיא אוניברסיטת "אל קודס" בירושלים ולשעבר נציג הרשות הפלסטינית בירושלים.

לאנה נוסייבה הצטרפה מרוץ לתפקיד מזכ"ל האו"ם בשלב מאוחר, לאחר שמספר מועמדים נוספים כבר הכריזו על התמודדות. המועמדת המובילה היא רבקה גרינספן מקוסטה ריקה, כאשר גם הדיפלומט הארגנטינאי רפאל גרוסי ושרת החוץ לשעבר של אקוודור, מריה פרננדה אספינוסה, נחשבים כמועמדים בולטים לתפוס את מקומו של גוטרש, שתקף בחריפות את ישראל בשנים האחרונות מאז טבח 7 באוקטובר.

נוסייבה ספגה בחודשים האחרונים ביקורת נוקבת סביב תפקידה השנוי במחלוקת של איחוד האמירויות בחימוש "כוחות התמיכה המהירה" בסודאן, ארגון שהואשם בביצוע רצח עם על ידי שני ממשלים אמריקאים. בעקבות זאת, סיכוייה לזכות בתפקיד אינם נחשבים גבוהים במיוחד.