צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס, שפעלו בתחומי המודיעין וההנדסה.

על פי הודעת הצבא, השניים היו מעורבים בקידום פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וכן במאמצים לשקם את יכולותיו הצבאיות של הארגון.

בתקיפה אווירית שבוצעה בסוף השבוע במרחב העיר עזה חוסל מחמד חלאוה, ששימש מפקד במערך המודיעין הצבאי של הזרוע הצבאית של חמאס.

בתקיפה נפרדת, שבוצעה ביום חמישי שעבר, חיסל צה"ל את אחמד זהיר פואד אבו־עודה, ששימש מפקד הנדסה בזרוע הצבאית של הארגון.

שני המפקדים פעלו לאורך המלחמה, וביתר שאת בתקופה האחרונה, לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולות חמאס. בצבא טוענים כי פעילותם נעשתה תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.