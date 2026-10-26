שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד מזהיר כי התמודדותה של מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר עלולה להביא לאובדן קולות ולפגוע באפשרות להקים ממשלת ימין.

בריאיון ל-103fm העריך שיקלי כי המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה, אך במקביל מתח ביקורת על ההתנכלויות הנטענות לחבריה.

לדבריו, הסיכון אינו נוגע רק לגורלה של מפלגת "עמך ישראל", אלא גם לחלוקת המנדטים בין הגושים. "ברור לי שהמפלגה הזו עשויה לסכן את הקמתה של ממשלה לאומית, והיא יכולה להיות זו שתעניק את השלטון לשמאל", טען.

לצד האזהרה הפוליטית, ביקש שיקלי להבחין בין וינטר לבין יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, שהיה בעבר שותפו הפוליטי. "אני לא חושב שהוא יעשה בנט או ליברמן, אני לא חושב שהוא יהיה אדם חסר עמוד שדרה ערכי ואידאולוגי כמו נפתלי בנט. אני לא חושב שווינטר הוא בנט".

שיקלי הוסיף כי לא נהג לתקוף אישית את מועמדי עמך ישראל, ובהם יוסף חדאד וללי דרעי. עם זאת, הודה כי מתח ביקורת על התנהלותו של וינטר, שלדעתו צריך לנהוג בצניעות רבה יותר.

בהמשך הריאיון נשאל השר על הטענות להתנכלויות כלפי מועמדי עמך ישראל ובני משפחותיהם, לרבות מעורבות של ילדים וקרובים שאינם עוסקים בפוליטיקה.

"לא ראיתי עדויות להפגנות מול ילדים", הבהיר, אך הדגיש כי הוא מתנגד באופן מוחלט לפגיעה בבני משפחותיהם של מועמדים. "כל מה שקשור בלערב ילדים, את האישה, קרובים שלא בחרו בפוליטיקה - זה דבר פסול לחלוטין".

בהתייחס לטענות על דברים קשים שהופנו כלפי ללי דרעי, אם שכולה המתמודדת ברשימת עמך ישראל, אמר שיקלי כי מדובר בהתנהלות שאין לקבלה.

"זה דבר מגונה לחלוטין, אסור לקבל דברים מהסוג הזה", אמר. אף שציין כי לא נחשף לראיות ישירות למקרים שתוארו, הוסיף: "אני מאמין לללי דרעי".

בסיום הריאיון שב שיקלי לחשש מפני אובדן קולות למחנה הימין והציג את הערכתו הנחרצת לגבי סיכויי מפלגתו של וינטר.

"אין סיכוי שיעברו, ולכן קול לעמך ישראל הוא סכנה מאוד גדולה", טען. "אנחנו עשויים לאבד שני מנדטים קריטיים, וזה גרוע".