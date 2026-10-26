חברת אלביט מערכות הודיעה היום (שני) על זכייה בחוזים ביטחוניים בהיקף מצטבר של כ-200 מיליון דולר עם מדינה באזור אסיה-פסיפיק.

במסגרת ההסכמים תספק החברה מערכות מתקדמות לאיסוף מודיעין, תצפית והרכשת מטרות, לצד פתרונות לאימון צוותי אוויר ומערכות תצוגה לכלי טיס. ביצוע החוזים צפוי להימשך עד חמש שנים.

אחד המרכיבים המרכזיים בעסקאות הוא אספקת מערכות SPECTRO-12, מטענים ייעודיים אלקטרו־אופטיים המיועדים להתקנה על מסוקים ומשמשים למשימות מודיעין, מעקב, תצפית וזיהוי מטרות.

מדובר בדור החדש במשפחת מערכות SPECTRO של אלביט, המשלב חיישנים רב-ספקטרליים ברזולוציה גבוהה עם יכולות מתקדמות לאיתור ולעקיבה אחר מטרות, ובהן מציין לייזר וטכנולוגיות לעיבוד תמונה באמצעות בינה מלאכותית.

לפי החברה, המערכת מאפשרת גילוי, זיהוי ומעקב אחר מטרות מטווחים ארוכים, גם בתנאי מזג אוויר קשים ובסביבות מבצעיות מורכבות. היא תוכננה במיוחד לשימוש בפלטפורמות אוויריות שבהן קיימות מגבלות משמעותיות של גודל, משקל וצריכת חשמל.

לצד מערכות המודיעין, כוללים החוזים גם שירותי תמיכה ושדרוג למערכות אימון המותקנות על כלי טיס. מערכות אלה משמשות לאימונים המשלבים פעילות חיה עם סימולציות ותרחישי קרב וירטואליים, כדי לדמות מצבים מבצעיים שונים.

פתרונות האימון מיועדים לתרגול משימות אוויר-אוויר ואוויר-קרקע, וכוללים הדמיות קרב בזמן אמת, הערכת פגיעות ויכולות לתחקור משימות. באלביט מציינים כי המערכות נועדו לשפר את מוכנות הטייסים ואת יעילות האימונים.

רכיב נוסף בעסקאות הוא אספקת מערכות תצוגה עילית (HUD), המציגות מידע לטייסים באמצעות טכנולוגיות תצוגה ברזולוציה גבוהה. המערכות כוללות יכולות וידאו מתקדמות, צריכת חשמל נמוכה והתאמה למגוון כלי טיס הפועלים ביום ובלילה.

נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, בצלאל מכליס, התייחס לזכייה בחוזים ואמר: "הפתרונות האוויריים של אלביט מערכות משלבים טכנולוגיות מתקדמות עם ניסיון מבצעי נרחב במגוון רחב של סביבות משימה. אנו גאים לספק ללקוחותינו יכולות חדשניות המשפרות את אפקטיביות המשימה, המודעות המצבית והמוכנות המבצעית במגוון רחב של משימות אוויריות".