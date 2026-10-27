בימים אלה מתנהלים מגעים ומהלכים לבחירתו של מזכ"ל האו"ם הבא. על המעורבות הישראלית במהלכים הללו, אם בכלל יש לישראל יכולת להשפיע בזירה זו, שוחחנו עם ד"ר עדי שוורץ, חוקר בכיר במכון משגב לביטחון לאומי.

"זה אמנם משחק של הגדולים, אבל אנחנו צריכים לנסות ולהשפיע, ולו בגלל התפקיד והנזק שנגרם לנו", אומר ד"ר שוורץ, המספר על מחקר מקיף שנערך במכון משגב על המנגנון התעמולתי המשומן שמתקיים באו"ם נגד ישראל, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר. "ראינו שזה לא רק דיבורים, כי יש גם ועדות חקירה, סנקציות ואמברגו".

"הבעיה עם האו"ם היא שהוא זוכה ללגיטימציה. הרבה מדינות מתייחסות לאו"ם כארגון לגיטימי וניטרלי, ארגון שמה שהוא אומר הוא חשוב. מאחר שזה כך, אנחנו חייבים להשתתף במשחק, לפחות כדי לפגוע בלגיטימיות שלו".

גם לד"ר שוורץ ברור שלא יהיה בכוחה של ישראל לשנות את מבנה האו"ם על מוסדותיו השונים, אך בהתייחס לתפקיד המזכ"ל יש לזכור שמדובר באדם בעל תפקיד וייעוד, ולפועלו יש משקל פרוצדורלי בהיותו מי שקובע סדר יום, מחליט על מינויים, מקבל החלטות באשר לתקציבים, קובע מה יודגש ומה פחות. "אם כמו מזכ"לי או"ם בעבר, כמו קופי ענאן ובאן קי מון, המזכ"ל היה יוצא בפומבי ומודה בהטיה של האו"ם נגד ישראל, יש לזה משמעות כי אם המזכ"ל עצמו מודה בכך, הלגיטימציה של הגופים השונים הייתה נפגעת. זה מאבק שאנחנו חייבים לנהל כי המחיר שאנחנו משלמים הוא מאוד גבוה".

שוורץ מדגיש בדבריו כי לא מדובר במאבק טקטי קצר טווח אלא במאבק ארוך שנים, ומי שמנהלים אותו נכון ומתוך התפיסה הזו הם דווקא הפלשתינים שיודעים לנהל מאבק תודעתי שנושא פרי כעבור שנים.

מאחר וכך, מציע ד"ר שוורץ לישראל לחבור לארה"ב ויחד לבנות מעין שאלון עבור המתמודדים על כהונת המזכ"ל הבא. בדבריו הוא מציין את העמדה הברורה והפרו-ישראלית שמציב השגריר האמריקאי באו"ם, עובדה שמחזקת את הסיכוי לייצר שאלון שכזה במשותף.

בשאלון זה, אומר שוורץ, יש לברר את עמדותיהם של המועמדים על ההטיה האנטי-ישראלית ואת כוונתם לפעול בסוגיה זו, לשאול על תמיכת המועמד בסגירת אונר"א, על תמיכה בביטול סעיף 7 לחוק זכויות האדם, זהו הסעיף המחייב כל התכנסות של מועצת זכויות האדם של האו"ם, לדון בסוגיית זכויות האדם של הפלשתינים. עוד נכון לשאול את המועמדים כיצד בכוונתם לפעול לסגירת המנגנונים המיוחדים לפלשתינים, כך גם דרישה מהמזכ"ל הבא להנפיק בסוף כל שנה דו"ח מפורט על הצעדים שביצע בשנה החולפת לבלימת ההטיה נגד ישראל. עוד יהיה עליו להתחייב שלא לפעול במשותף עם תומכי טרור וכיוצא באלה.

האם מדובר בדרישה מהמזכ"ל הבא להיות ציוני? שוורץ אינו סבור כך. "הוא לא צריך להיות פרו-ישראלי. כל מה שאנחנו דורשים הוא שהיחס שלו לישראל יהיה כמו לכל מדינה בעולם. אם הוא לא יכול לעמוד בכך, שהדבר יפורסם. אנחנו חייבים לעלות למגרש ולשחק".

"בואו נקדים תרופה למכה ולא נחכה למינוי שלא יתאים לנו, ואז נקבל על הראש. בואו נהיה אנחנו היוזמים שאומרים מה הם מצפים. יש לנו ידידות בעולם. את היחס של הממשל האמריקאי לאו"ם צריך לנצל. יש כסף אמריקאי שאמור להגיע לאו"ם והוא עדיין מוחזק באמריקה. המשמעות היא שיש לארה"ב אפשרות להפעיל לחץ ומנופים".

בדבריו שב שוורץ ומדגיש את הצורך בשיתוף פעולה עם המדינות הידידותיות לישראל, שכן מול ישראל קיימות מדינות רבות התומכות בקו האנטי-ישראלי. "יש לנו שותפים חשובים עם אפשרות וטו במועצת הביטחון. מספיקה חברה אחת כדי למנוע את המינוי. יש באמריקה הלאטינית מדינות ידידותיות לנו, יש את הודו, מדינות במרכז אירופה, בבלקן, באפריקה ועוד. אנחנו לא לבד. תראו באיזו קלות מצליחים האויבים שלנו להגיע להישגים באמצעות שקר. אני מציע שנגיע להישגים בזכות האמת. זה לא יקרה מחר והאו"ם לא יהפוך בבת אחת לטוב, אבל אנחנו יכולים לסדוק ולערער. אין לנו אלא לדאוג למעמד שלנו".