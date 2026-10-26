יעל רום גביזון, בת 17, עזבה את הולנד כדי להגשים את חלומה ללמוד ולעבוד בחקלאות בישראל. אמה, שגידלה אותה לבדה, החליטה לעלות ארצה בעקבותיה כדי שלא תישאר כאן לבדה.

במוצאי שבת נהרגה יעל בתאונת דרכים קשה סמוך לקיבוץ טירת צבי שבעמק בית שאן, יחד עם זוהר תמיר, בן 18. שלושה בני אדם נוספים נפצעו בתאונה.

השניים למדו בתוכנית החינוכית-חקלאית "אדם ואדמה תבור" שבכדורי, המשלבת לימודים עם עבודה חקלאית. יעל הייתה תלמידת התוכנית, ואילו זוהר כבר סיים את לימודיו והתכונן לשירות משמעותי בצה"ל.

מפרטים שהתבררו לאחר התאונה עולה כי יעל וחברה נוספת הוזמנו לבלות את השבת בקיבוץ, בעקבות הודעה שפורסמה בקבוצת הוואטסאפ של בוגרי התוכנית. במוצאי שבת התבקש זוהר להסיע את השתיים לכביש הראשי, כדי שיוכלו להמשיך בדרכן.

במהלך הנסיעה, בכביש חשוך באזור העמק, התרחשה התנגשות עם רכב נוסף. אחת הנוסעות ששרדה סיפרה כי זוהר ניסה להסיט את ההגה כדי להימנע מהתנגשות חזיתית, אך הרכב התהפך. היא הצליחה להיחלץ ממנו ונפצעה באורח קל. נסיבות התאונה עדיין נחקרות במשטרת המחוז הצפוני.

זוהר, בן קיבוץ טירת צבי, חלם להתגייס לסיירת מטכ"ל וכבר עבר בהצלחה את יום הסיירות. לצד ההכנות לשירות הצבאי, אהב לטייל בארץ ובעולם. הוא חגג את יום הולדתו ה-18 ימים ספורים בלבד לפני התאונה.

יעל, לעומתו, הייתה בעיצומם של לימודיה בכפר הנוער. היא הגיעה לישראל מתוך רצון לעסוק בחקלאות ולמצוא משמעות בחיים ובעבודה על האדמה. עבור אמה, שעלתה בעקבותיה ובנתה בישראל את חייה מחדש, מותה של בתה היחידה הוא אובדן כבד.

"הילדה הזאת באה אחרי משמעות לישראל", סיפרה טלי אלמוז, ממקימות תוכנית "אדם ואדמה תבור", שתיארה את הקשר הקרוב שנרקם בינה לבין תלמידי המסגרת.

"ברגע שאמרו את המילה 'חיפשה משמעות', כולנו פרצנו בבכי. אי אפשר לתאר את הילדה הזאת ואת הסיפור שלה", הוסיפה. ימים ספורים לפני התאונה תיעדה אלמוז את יעל במהלך מסיק זיתים עם חבריה לתוכנית. בתמונות, שהפכו לתיעוד האחרון שלה, נראית הנערה מחייכת ומשליכה זיתים באוויר. "זה הנשק שלנו", אמרה אלמוז בהתייחסה לחיבור של בני הנוער לעבודת האדמה ולערכים שמבקשת התוכנית להנחיל.

אתמול הובאו שני הצעירים למנוחות. זוהר נקבר בקיבוץ טירת צבי, ואילו יעל הובאה לקבורה בקדימה-צורן.

לקראת הלווייתה של יעל התברר כי מעגל בני המשפחה שיוכל להשתתף בה מצומצם. חברי קהילת "אדם ואדמה" התגייסו ללוות אותה בדרכה האחרונה, ותלמידים, בוגרים, הורים ומחנכים הגיעו להשתתף בהלוויה ולתמוך במשפחה.

מאות מחבריה נשארו ליד הקבר גם לאחר שהסתיים טקס הקבורה. הם חיבקו את בני המשפחה והמשיכו לשיר עמם. "ימין ושמאל, דתיים וחילונים, עומדים כולם ביחד ושרים", סיפרה אלמוז. "לא עוזבים את הקבר ושרים עם המשפחה הרבה אחרי שנגמרת הקבורה. זה הכוח של החברה הישראלית שלנו. של הביחד. רק ביחד".