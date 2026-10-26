חנוכת היישוב שלם בשומרון צילום: דוברות מועצת שומרון

מאות בני אדם חגגו הבוקר (שני) בטקס חגיגי ומרגש את עלייתן לקרקע של 12 המשפחות הראשונות ליישוב החדש שלם, סמוך לאלון מורה בשומרון.

באירוע השתתפו משפחות הגרעין המיישב, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, רב השומרון הרב אליקים לבנון, רבה הראשי של אוקראינה הרב משה אסמן, ותיקי גוש אמונים ובראשם בני קצובר.

היישוב מוקם כחלק מ"תוכנית ההתחברות" רחבת ההיקף שמובילה מועצת שומרון בשותפות עם תנועת אמנה והחטיבה להתיישבות, הכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, כשנה לאחר החלטת הקבינט בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ', וכחלק מהתוכנית האסטרטגית "מיליון בשומרון" של המועצה האזורית שומרון.

ראש מועצת שומרון אמר: "כשבירכתי כאן 'מציב גבול אלמנה', ראיתי מול העיניים את הדרך שעברנו מאז העקירה ועד היום. לפני 21 שנה החריבו יישובים בצפון השומרון, והיום אנחנו זוכים להקים תשעה יישובים בפחות משנה. אנחנו כאן בשם הדור הזה ובשם הדורות הבאים. 12 המשפחות שעולות היום לשלֵם הן החלוצות שבעקבותיהן יגיעו אלפים. כאן יגדלו ילדים, ייבנו בתי ספר ויקומו שכונות חדשות. זו התשובה שלנו לעקירה וזו הדרך שלנו לניצחון: עוד יישוב, עוד משפחה ועוד בית בארץ ישראל. תוכנית מיליון בשומרון הופכת כאן, מול עינינו, מחזון למציאות. אנחנו נמשיך לבנות בכל הכוח".

הרב אליקים לבנון הוסיף: "לפני 21 וחצי שנה המשיכו לבנות בכפר דרום עד הימים האחרונים, והכל נהרס. זה היה הזמן של הירידה. והיום, ממשיכים לבנות, לא מרפים ולא מפסיקים. עוד כמה שנים אלון מורה תהיה כבר העיר הקטנה, ומאלון מורה ייסעו לשלם כדי לקנות בסופרמרקט בשלם. אשרי המאמין, מי שמאמין מנצח".

הרב אסמן סיפר: "הגעתי לארץ במיוחד בזמן הגירוש, עם תעודות עיתונאי מאוקראינה כדי לעבור במחסומים. רציתי שכשהנכדים שלי ישאלו 'מה עשית סבא בזמן הגירוש?', אוכל לומר: נסעתי וניסיתי לעשות משהו. כי ליהודי אסור להיות אדיש. אני מאוד שמח להיות פה, כי פה גרים אנשים צדיקים, אנשים גיבורים, ובאמת כבוד גדול להיות פה. אנחנו נבנה עיר שתהיה העיר הכי יפה והכי גדולה בעם ישראל".

יו"ר ועדת חוקה, ח"כ שמחה רוטמן, אמר בטקס: "קורה פה משהו מאוד מאוד נדיר: עוד ועוד נבנה, ועוד ועוד צומח, ועוד ועוד גדל, וזו באמת ברכה גדולה. הלב מתרחב כשאנחנו רואים עוד יישוב ועוד יישוב. אין זמן יותר מתאים ואין מקום יותר מתאים מלחזק את החיבור בין כוח העשייה האדיר שאנחנו רואים פה לבין הרוח הגדולה. נזכה שבעזרת השם משלם הרוח הזאת תצא, תשתלם ותגדל בכל חלקי ארצנו".

היישוב שלם הוא היישוב התשיעי שעולה לקרקע במועצה אזורית שומרון תוך פחות משנה. קדמו לו היישובים רחבעם, עיבל, עמק דותן, נעה, וארבעת הישובים שנעקרו בתוכנית ההתנתקות בצפון השומרון וחזרו לקרקע: חומש, שא-נור, גנים וכדים. מהלך אסטרטגי זה, נועד לתקן את העוול ההיסטורי של עקירת ישובי צפון השומרון ב 2005.