פרופ' יובל אלבשן מודה שלא האמין בעבר לטענות על רשלנות בחקירות נתניהו, אך עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט טלטלה אותו.

בריאיון לערוץ 7 הוא מותח ביקורת חריפה על התנהלות הפרקליטות ועל הסיקור התקשורתי, אך מעריך כי גם הכשלים שעליהם הוא מצביע לא יובילו בהכרח לביטול המשפט.

פרופ' יובל אלבשן מותח ביקורת חריפה על התנהלות מערכת אכיפת החוק, בעקבות עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפט נתניהו. בריאיון לערוץ 7 הוא מסביר מדוע הופתע מהדברים שעלו בעדות, ומדוע הוא סבור שהמשפט הפך במידה רבה ממשפטו של ראש הממשלה למשפטן של הפרקליטות והתקשורת.

אלבשן מודה כי כבר בתחילת הדרך היו מי שטענו שתיקי נתניהו הוכנו ברשלנות ובחובבנות, אך הוא עצמו לא קיבל את הטענות. כעת, לדבריו, הוא מבין כי חלק מהביקורת שהשמיעו אותם גורמים הייתה מוצדקת.

"זה נשמע שהיינו יכולים לצפות לזה, ואמרו את זה, אבל לא האמנתי להרבה מהדברים שאמרו", הוא אומר.

לדבריו, הציפייה שלו הייתה שמערכת אכיפת החוק תנהל את החקירות ברמת המקצועיות והזהירות הגבוהה ביותר, דווקא בשל משמעותן הציבורית והמשפטית.

"עוד לפני עדות מנדלבליט הבנתי שבדקו כל דבר בשבע עיניים, שהפכו כל אבן. ליאת בן ארי נתפסה כפריקית של כל דבר קטן, והיה ברור שהיא תתפור את הכול כך שלא תהיה שום פגימה. ישבו על התיק מעל עשרים פרקליטים שדנו, בדקו וחקרו, ומדובר במובילים שבמובילים".

אלבשן מוסיף כי בשל האפשרות שההליך המשפטי ישפיע על המערכת הפוליטית ועל מבנה המשטר בישראל, הוא הניח שהפרקליטות תנקוט משנה זהירות.

"הציפייה שלי הייתה שיבדקו את זה, בעיקר כאשר ברורה המשמעות של התיק, שיכול להוביל למהפך שלטוני ולפגיעות במבנה המשטרי שלנו. ברורה החשיבות של התיק, וגם הרגישות והנפיצות שלו. לכן הייתי בטוח שיבדקו כאן יותר ויותר".

אלא שלדבריו, במהלך המשפט התברר לו כי חלק מהדברים לא נבדקו כראוי. הוא מצביע על הערות השופטים ועל סוגיות שהתעוררו בעדויות השונות, וטוען כי אלה מלמדות על בעיות עמוקות בהתנהלות המערכת.

"במהלך העדויות התבררו דברים שלא בדקו. הערות השופטים, הכנסת דברים שלא נבדקו עוד לפני העדות של מנדלבליט, ודברים נוספים שלימדו על רשלנות. אמרתי לעצמי שלא מדובר ברשלנות, אלא ביהירות וניוון של המערכת, כי מדובר בגוף ללא בקרה, וגוף ללא בקרה משחית את האנשים שבתוכו".

לדבריו, עדותו של מנדלבליט העניקה משנה תוקף לחששותיו. אלבשן מציין שורה של עניינים שלטענתו עלו בעדות, ובהם פעולות חקירה שבוצעו ללא אישורו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, האזנות הקשורות לנתן אשל, תרגיל החקירה שנערך לניר חפץ, ניסיונות להפוך את שלמה פילבר לעד מדינה ואופן הצגת החשדות לנתניהו במהלך חקירותיו.

"בעדות הזו הדברים מקבלים משנה תוקף. כשהוא אמר ביום הראשון שיש פעולות חקירה שבוצעו ללא אישורו, כולל דברים חמורים. העובדה שהרתיחה אותו ההאזנה לנתן אשל והוא הורה להפסיק אותה, התרגיל הפסול של ניר חפץ שהוא לא אסר כי הוא תיעדף את הניהול התקין, זה שהוא לא ידע שיהודית תירוש נכחה בישיבה שבה נדון התרגיל, שהוא לא ידע על הניסיונות להפוך את פילבר לעד מדינה, שהוא לא ידע על כך שהאזהרות שניתנו לנתניהו לא כללו את המילה שוחד".

אלבשן מוסיף כי מנדלבליט התייחס גם להנחייתו להפסיק את הקשר בין המשטרה לעיתונאים, ולתחושתו שבן כספית השפיע על פעילות המשטרה.

"הוא הורה לנתק מגע של המשטרה עם עיתונאים, האמירות שלו על כך שהייתה לו תחושה שבן כספית מפעיל את המשטרה. כל זה מראה שהוא הופעל ולא ניהל את העניין. על הרבה דברים הוא עונה ב'לא זוכר'".

אולם לדבריו, הדברים שהותירו עליו את הרושם הקשה ביותר נאמרו בהמשך העדות, כאשר מנדלבליט התייחס לתפקידו בפיקוח על החקירות. "האמירה שהוא לא חוקר ולא תובע, אלא רק מאשר נושא לחקירה. מה זאת אומרת? אתה אחראי לוודא שלא יהיה משוא פנים ושלא ינוצל כוח של פקידות נגד התפיסה הדמוקרטית שלנו, ועכשיו אתה אומר שאתה רק המאשר?".

אלבשן מספר כי הופתע במיוחד מתשובתו של מנדלבליט לשאלה אם ידע שיורטו שיחות בין נתניהו לנתן אשל. "הדהים אותי גם כאשר שאלו אותו אם הוא ידע שיורטו שיחות בין נתניהו לאשל, והוא אמר ש'לא, אבל זה הגיוני'".

לדבריו, התשובה הזאת משקפת בעיה עמוקה בתפיסת האחריות של מי שעמד בראש המערכת. "זה הימם אותי יותר מהכול. מה זה 'לא, אבל זה הגיוני'? המשמעות היא שהוא התרגל לטעם הרעל". בהמשך מתייחס אלבשן לטענות ההגנה בדבר פגמים שנפלו לכאורה בהליכי החקירה ולאפשרות שיעלו טענות משפטיות הנוגעות לראיות שהושגו בדרכים פסולות.

"הרי כל החקירות הנוכחיות הן לא על הראיות עצמן, אלא על פירות העץ המורעל, והשאלה היא האם יש כאן הגנה מן הצדק. האם הפרו כאן חוק יסוד בחקירת ראש הממשלה, בחיבור של אנשים עם כלי תקשורת וגורמים אחרים, ויצאו כאן למסע ציד, כפי שתומכי נתניהו אמרו ואני התנגדתי לכך?".

אלבשן טוען כי העדות מעוררת שאלות לא רק בנוגע לפעולות החקירה עצמן, אלא גם ביחס לתשתית שעליה התבסס האישור לפתיחתן.

"יש כאן סיטואציה קרובה לפירות העץ המורעל, וכאן מנדלבליט לא משגיח על הפירות ואין מי שאחראי על העץ כולו. אתמול זה הגיע לעדות הדס קליין, העדות שעליה נשען האישור לחקירה, כלומר השורש של העץ. אם יש בעייתיות והמשטרה לא דיווחה שהיו עוד נהנים, כפי שטוענת הסנגוריה, אז זה לא פרי מורעל אלא קרקע מורעלת".

למרות הביקורת החריפה, אלבשן אינו משוכנע שהדברים יביאו לביטול משפט נתניהו. לדבריו, גם אם יתבררו כשלים משמעותיים בהתנהלות גורמי החקירה והתביעה, אין פירוש הדבר שבית המשפט יקבל טענה של הגנה מן הצדק.

"האם אובדן השליטה של מנדלבליט על החוקרים ועל אחרים יוביל להגנה מן הצדק? אני לא חושב. זו עדות מביכה ובעייתית שתוריד את משקל הראיות, ואולי יצטרכו לחקור חלק מהאנשים כמו ראש יח"א והפרקליטה, אבל אני לא חושב שזה יכול להפיל את התיק". עם זאת, הוא אינו שולל לחלוטין אפשרות כזאת. לדבריו, אם יצטברו בהמשך נתונים נוספים שיצביעו על פגמים חמורים, ייתכן שבית המשפט יידרש לבחון מחדש את המשך ההליך.

"כשבית המשפט ביקש לרדת מסעיף השוחד, זה כבר עורר מספיק בעיות ויכול להיות שזה יוביל לכך, אבל זה קשה, כי מותר וחובה לשופטים לשקול שיקולים ממסדיים ומערכתיים. קבלת הגנה מן הצדק תביא למיטוט התביעה. זה לא יהיה רק כתב אישום אלא גזר דין על התביעה בישראל, ואם הייתי שופט זה היה בעיניי שיקול שהייתי שוקל אותו היטב".

בתשובה לשאלה אם נכון להמשיך בהליך משפטי נגד ראש ממשלה גם כאשר מתגלים בו פגמים משמעותיים, רק כדי למנוע פגיעה במערכת, משיב אלבשן בחיוב.

"כן, כי המשפט הוא גם המערכת. השיקולים האלה נכנסים. זה יהיה מיטוט של מערכת המשפט כולה ולא רק של המשפט הזה. לכן אני מעריך שיקלו ויזכו אותו מהשוחד וכו', אבל לא יקבלו את טענת הביטול. זו הטענה שלי. אני יודע שזה מכעיס, אבל אני סבור שזה גם נכון למערכת. אנשים צריכים להבין שלמערכת המשפט יש גם שיקולים מערכתיים משלה. לא מדובר במערכת של מלאכים".

אלבשן מדגיש כי עמדתו עשויה להשתנות אם יתברר שהפגמים בהתנהלות החקירות נבעו מזדון ולא מרשלנות או מחוסר פיקוח. עם זאת, הוא מבהיר כי בשלב זה אינו מאמין שהייתה כוונת זדון.

"מדובר בסיפור אחר, אבל אני לא מאמין שהיה כאן זדון", הוא אומר. לדבריו, הוא אף נוטה להאמין לתשובותיו של מנדלבליט כאשר זה טוען שלא ידע על פעולות מסוימות או שאינו זוכר אותן. אלא שבעיניו, אין בכך כדי לפטור את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מאחריות.

"כרגע הוא מוצג כקורבן הפרשה. אני לא מרחם עליו, כי האחריות בסוף שייכת לו כראש המערכת. אנשים במעמדו לא יכולים לומר לא שמעתי ולא ידעתי, אבל אני חושב על המערכת עצמה. אני לא חושב שהיה כאן זדון. הם עיגלו פינות, הפעילו דברים לא חוקיים, אבל בתחושתם המטרה הייתה לעשות את העבודה נאמנה, ולכן זה לא יוביל להגנה מן הצדק". בהמשך הריאיון מתייחס אלבשן לדבריה של נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, מרים נאור, שלפיהם משפט נתניהו יהיה גם משפטו של מנדלבליט. לדבריו, העדות הנוכחית ממחישה את הדברים.

"זה הפך למשפט מנדלבליט. הדרג המאשר הפך לנאשם, התובע הפך לנאשם. הוא נשאל כרגע רק על ההחלטות שלו ולא על מעשיו של נתניהו. יש כאן היפוך תפקידים מוחלט. המשפט הפך למשפט הפרקליטות".

אלא שלדעת אלבשן, לא רק הפרקליטות עומדת כעת למבחן. גם התקשורת, שלטענתו הייתה מעורבת באופן חריג בסיקור החקירות ובהשפעה על השיח הציבורי סביבן, נדרשת לתת דין וחשבון על התנהלותה.

אלבשן טוען כי הדברים שעלו בעדות מנדלבליט מחזקים את הביקורת על תפקודם של חלק מכלי התקשורת, שלדבריו לא הסתפקו בדיווח על החקירות אלא פעלו כבעלי עניין. לטענתו, התקשורת גם העניקה הגנה ציבורית לגורמים בכירים במערכת אכיפת החוק, ובהם ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה והמפכ"ל לשעבר.

לדבריו, ההתפתחויות הללו משרתות את האסטרטגיה המשפטית של נתניהו, המבקשת להצביע על פגמים בהתנהלות הרשויות ולבסס טענות של הגנה מן הצדק. לשאלה מדוע חלק מכלי התקשורת אינם מעניקים לעדויות במשפט את אותו היקף סיקור שהעניקו בעבר לחומרי החקירה, משיב אלבשן בביקורת חריפה.

"נזכור שעיתונאים שהקריאו פרוטוקולים מתוך חדרי החקירות, כעת לא מדווחים מתוך המשפט. זה אומר שהם לא מקצועיים ולא עובדים ללא משוא פנים. הם היו חייבים לעשות זאת".

אלבשן מספר כי שמע עיתונאי שטען שבתקופת בחירות הציבור אינו מתעניין בפרטי המשפט, ודוחה את ההסבר הזה. "שמעתי עיתונאי שאמר שאנחנו לפני בחירות ואת מי זה מעניין. טלו קורה מבין עיניכם. הרי אם הייתה אמירה נגד נתניהו, יש לי תחושה עזה מאוד שלמרות שזה לפני בחירות היו מדווחים על כך".

את דבריו הוא מסיים באזהרה מפני מה שהוא רואה כאובדן המקצועיות הן במערכת המשפט והן בתקשורת. "מצבנו בתקשורת, כמו במשפט, הוא של אובדן מקצוענות. כל אחד הוא אקטיביסט, ואין לנו מקצוענים שיביאו בפנינו את האמת".