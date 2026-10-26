עקיבא לייבל, צעיר בן 18, נהרג אמש (ראשון) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 4, סמוך לאור עקיבא, לאחר שנפגע מאוטובוס בעת שרכב על קורקינט חשמלי.

סמוך לשעה 19:55 התקבל דיווח במוקד מד"א אודות התאונה. חובשים ופרמדיקים שהוזעקו למקום מצאו את הצעיר כשהוא מוטל על הכביש עם פגיעה רב-מערכתית קשה, ולאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו במקום.

צוותי זק"א מחוז צפון פעלו בזירה לאיסוף הממצאים ולטיפול בכבוד המת. דוד בירנבוים, ראש צוות בזק"א מחוז צפון, תיאר את המראה: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. כשהגענו לזירה ראינו את רוכב הקורקינט כשהוא מוטל על הכביש לאחר שנפגע מאוטובוס. לצערנו, צוותי הרפואה נאלצו לאשר את מותו במקום. פעלנו במקום יחד עם המתנדבים".

המנוח הוא נכדו של הרב דוד לייבל, ראש ישיבת "המתיבתא - תורה ודעת" ומייסד רשת "אחוות תורה", ובנו של הרב אליעזר לייבל.

מסע הלווייתו יתקיים היום שעה 17:30 בבית העלמין ירקון (שער חסד), שם יובא למנוחות. נסיבות התאונה נבדקות על ידי בוחני התנועה של המשטרה.