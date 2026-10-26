בית המשפט המחוזי בתל אביב צילום: אתר הרשות השופטת

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום (שני) את היועץ האסטרטגי צחי ליבר בעבירה של תיווך לשוחד בפרשת הצוללות. בהכרעת הדין נקבע כי ליבר קיבל 93 אלף שקלים מאיש העסקים מיקי גנור, במטרה להעביר את הכסף כשוחד לדוד שרן, ממלא מקום מנכ"ל הליכוד. ההליך המשפטי בעניינו של ליבר התנהל בנפרד מכתב האישום המרכזי בפרשת הצוללות. ההרשעה נוגעת לחלקו בהעברת כספי השוחד מגנור לשרן. ההחלטה התקבלה ימים ספורים לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל אייל זמיר, הנשיא לשעבר ראובן ריבלין ואישים נוספים זומנו להעיד בחודש הבא בפני ועדת החקירה הממלכתית העוסקת בפרשה.