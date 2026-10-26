תיעוד | נחשפה מנהרה ששימשה שב"חים בעוטף ירושלים צילום: דוברות המשטרה מנהרה תת-קרקעית ששימש על פי החשד להברחת שוהים בלתי חוקיים משטחי יהודה ושומרון לישראל נחשף באזור הכפר א־ראם, במהלך פעילות מודיעינית של משמר הגבול. המעבר התבסס על תשתיות ביוב קיימות, ופתח הכניסה אליו הוסווה באמצעות רכב מסחרי שחנה מעליו. בפעילות מבצעית שנערכה הלילה נעצרו 32 שוהים בלתי חוקיים וארבעה חשודים בסיוע לכניסתם לישראל. בעקבות החשיפה יצאו הלילה לוחמי הגדוד הצפוני של מג"ב עוטף ירושלים לפעילות משותפת עם מסתערבי מג"ב ירושלים וכוחות צה"ל מחטיבת בנימין, במטרה לאתר ולעצור חשודים שעשו שימוש בתוואי. כל העצורים הועברו להמשך טיפול וחקירה באגף החקירות והמודיעין. בעקבות חשיפת המעבר והמעצרים פתחו החוקרים בפעולות נוספות לבירור נסיבות השימוש בתוואי ולבדיקת מעורבותם של החשודים בסיוע לכניסה הבלתי חוקית לישראל.

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