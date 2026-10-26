להצביע במעטפה כפולה בשביל להישאר בישיבה? | הרב זלמן ברוך מלמד

הרב זלמן מלמד, ראש ישיבת בית אל, התייחס בשיחה לתלמידיו לשאלת ההצבעה במעטפות כפולות של בחורי ישיבה המתגוררים במרחק רב מהישיבה, ומבקשים להישאר ללמוד במקום לנסוע לעיר מגוריהם כדי להצביע.

הרב הציג את השאלה ההלכתית והמוסרית המתעוררת כאשר אדם מבקש להצביע במעטפה כפולה אף שאין לו מניעה ממשית להגיע לקלפי שבה הוא רשום.

"בחור גר רחוק מאוד מהישיבה, ואפשר להצביע במעטפות כפולות בכל קלפי ולא צריך להגיד שום דבר", תיאר הרב. לדבריו, ההסדר מאפשר לאדם לבקש להצביע במעטפה כפולה בלי שיידרש לפרט את הסיבה לבקשתו, בין היתר כדי שלא לפגוע במי שיש לו מגבלה אישית או גופנית.

אולם הרב העלה את השאלה האם ראוי להשתמש באפשרות הזאת גם כאשר המטרה היא להרוויח שעות נוספות של לימוד תורה. "גם מישהו שאין לו בעיה, שהוא יכול לנסוע, רק הוא רוצה ללמוד תורה עוד חמש שעות או יותר, ויצביע במעטפה כפולה. אני אמרתי - זה לא נראה לי".

הרב ציין כי יש רבנים המחזיקים בעמדה אחרת, אך הדגיש כי העובדה שהתנהגות מסוימת נפוצה אינה הופכת אותה בהכרח לראויה. "יש רבנים אחרים שאומרים אחרת. הם אומרים, כולם עושים. אז כולם עושים? כולם גונבים, אז מותר לנו לגנוב? זה לא ממש גניבה, אבל זה לא חלק", אמר.

הרב הדגיש כי הדרישה מבני הישיבה היא להקפיד על יושר גם במקרים שבהם אין אמירת שקר מפורשת. "אני חושב שבחורי הישיבה צריכים להיות גלאט, לא רק בבשר, גם בדיבור. לא לגנוב דעת, כי זו גניבת דעת. לא אמרת אף מילה של שקר, אבל יש כאן גניבת דעת. זה לא אמור להיות ככה".

בהמשך הרחיב הרב את הדברים ליחס שבין ההקפדה על מצוות שבין אדם למקום לבין מצוות שבין אדם לחברו. "אנחנו צריכים מאוד להשתדל. בחורי הישיבה צריכים להיות מהדרין מן המהדרין, לא רק באכילה, אלא עוד יותר חשוב בדיבורים, בהתנהגויות, בכל הדברים שבין אדם לחברו ובכל הדברים שבין אדם לציבור. זה לא פחות חשוב מאשר האיסורים שבין אדם למקום, ובמובן מסוים הרבה יותר חמור".

לסיום הביא הרב סיפור על רבי ישראל מסלנט, שנהג להשתתף בהשגחה על אפיית המצות לקראת חג הפסח. באחת השנים, כאשר לא יכול היה להגיע, שאלו אותו תלמידיו על מה עליהם להקפיד במיוחד. "הוא אמר להם, האישה שמרדדת את המצות היא אלמנה, והיא עושה את זה קצת לאט. תיזהרו לא לפגוע בה. זו ההקפדה שאני רוצה שתקפידו באפיית המצות".

הרב סיכם את המסר: "חשוב נורא שהמצות יהיו מהר, כמובן, אבל בין אדם לחברו זה לא פחות מבין אדם למקום, ובין אדם לציבור זה עוד יותר חמור".