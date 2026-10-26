כנס התעוררות לקראת הבחירות | הרב חיים גרינשפן | ישיבת מצפה יריחו

ראש ישיבת מעלה אליהו הרב חיים גנץ נשא דברי פתיחה באזכרה שנערכה במלאת שלושים יום לפטירתו של הרב מרדכי אויערבך ז"ל, והתייחס לדמותו ולמשמעות הקשר שלו עם הישיבה.

"אנחנו התאספנו כאן כדי להעלות את זכרו של מורנו הרב אויערבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו זכינו להתמלא כאן מאורו", פתח הרב גנץ.

בדבריו עמד על ההבדל שבין היכרות עם תכונות מסוימות של אדם לבין היכרות עמוקה עם מכלול אישיותו, תוך שהוא משתמש במושגים ההלכתיים של סימנים וטביעות עין. "כשאנחנו מסתכלים על אדם, ועל תלמיד חכם בעיקר, אם מסתכלים בנקודה, רואים נקודה פה ונקודה שם. רק מי שרואה את כלל התמונה, רואה אדם לאורך כל חייו, בהרבה מאוד זוויות", הסביר.

לדבריו, ההיכרות השלמה מאפשרת להבין לא רק את מעשיו של האדם אלא גם את עולמו הפנימי. "מי שראה את התמונה השלמה רואה לא רק את ההיקף של התמונה, רואה גם את העומק שלה, רואה גם את הנשמה שלה, רואה גם את התוכן הפנימי שעומד מאחוריה".

בהמשך התייחס הרב גנץ לקשר המיוחד של הרב אויערבך עם הישיבה ולתמיכה הרוחנית שהעניק לה לאורך השנים. "אנחנו, בית הישיבה, לא יכולים להעריך מספיק מה הייתה המשמעות והמשקל של הנוכחות ושל היחס של הרב לישיבה", אמר. "האמון והאהבה ממקום מאוד עמוק וגדול, והמשקל שזה נותן לישיבה, לא רק מבחינה פסיכולוגית, המשקל הרוחני שזה נותן לישיבה". הרב גנץ הוסיף: "אנחנו עדיין לא רק מודים, אנחנו מתברכים מהקשר הזה ומהיחס הזה".

לקראת סיום דבריו התייחס הרב גנץ לחלל שהותיר הרב אויערבך בעיר ולתחושת האחריות המוטלת על הציבור בעקבות פטירתו. "מי שקצת נמצא פה ומבין איפה הוא נמצא, מבין שאבד צדיק שהגן על העיר. כעת תדאג כל החבורה כולה, כי באמת על מי זה נשאר?", אמר.

הרב גנץ חתם בקריאה לכל אחד לקחת חלק בנשיאת האחריות הרוחנית: "בסופו של דבר, הרבה כוכבים קטנים זה כוח מאוד מאוד משמעותי".