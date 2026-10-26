תיעוד | חלל תת קרקעי אותר בבית המחבל שרצח חיילים צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל איתרו אתמול (ראשון) חלל תת-קרקעי סמוך לביתו של אחד המחבלים שהיו מעורבים רצח החיילים סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל בפיגוע הירי בסוף השבוע האחרון.

החפירה שעומקה כ-15 מטרים, התגלתה במהלך מבצע לסיכול טרור בחברון, שנפתח בעקבות הפיגוע.

החלל אותר במסגרת סריקות נרחבות שמבצעים הכוחות בפיקוד חטיבת יהודה. מאז תחילת המבצע, ביום שישי האחרון, סרקו הלוחמים יותר מ-500 מוקדים ברחבי חברון בחיפוש אחר חשודים, אמצעי לחימה וממצאים נוספים.

בצה"ל הדגישו כי החלל התת-קרקעי נמצא בתוך העיר חברון ואינו סמוך ליישוב ישראלי. בשלב זה נמשכת בדיקת החפירה בידי גורמי מקצוע, וייעודה טרם הובהר. במהלך הסריקות במקום אותר גם מכשיר אלקטרוני, שהועבר להמשך חקירה ובדיקה בידי כוחות הביטחון.