כשהפוליטיקה מאבדת את הבלמים: קווים אדומים בשיח הבחירות | הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו התייחס בשיחה שמסר בישיבת אורות שאול לאופן שבו יש לנהל מחלוקות וויכוחים פוליטיים בתקופת בחירות, והזהיר מפני הידרדרות השיח לשקרים, מניפולציות ופגיעות אישיות.

"הדבר הראשון ההכרחי הוא קודם כול לאמץ מילה אחת, והיא המילה אמת", פתח הרב. "להיות איש אמת, לא מניפולטיבי, לא דמגוג, לא מעוות עובדות, לא פייק ניוז. איש ישר, איש אמת".

הרב הדגיש כי הדרישה לאמת אינה מסתכמת בהימנעות משקרים, אלא מחייבת גם להציג את עמדות הצד השני בצורה נאמנה. "אחת הדרכים המכוערות לעשות זאת היא להציג את עמדת הצד השני בצורה קריקטוריסטית, כלומר להציג אותה לא כפי שהוא באמת חושב אותה, אלא כפי שיהיה לי נוח לתקוף אותה".

הרב מתח ביקורת גם על השימוש בהכללות כלפי מחנות פוליטיים שלמים בעקבות אמירה של אדם בודד. "אם אנחנו לוקחים עמדה של חריג אחד והופכים אותו ל'הם', זה שימוש מניפולטיבי בטקטיקה שקרית, כי זה שקר, זה לא נכון".

בהמשך התמקד בתופעת הוצאת הדברים מהקשרם, שאותה הגדיר כאחת הפגיעות החמורות ביותר באמינות השיח הציבורי. "הוצאת דבר מהקשרו היא באמת המעשה המכוער ביותר שיכול להיות בתחום אמת ושקר", אמר. "הדברים באמת נאמרו או בוטאו, אבל בהקשר מסוים. כשאני מוציא אותם מהקשרם, אני נאחז בנקודות האמת שכן קיימות, כי הן נאמרו, אבל עוטף את זה בצללים ובערפל ובשקר נורא".

עם זאת, הרב הבהיר כי גם הטענה שדברים הוצאו מהקשרם אינה יכולה לשמש הגנה אוטומטית מפני ביקורת. "כשמישהו טוען 'הוציאו את דבריי מהקשרם', גם מהמניפולציה הזאת צריך להיזהר", אמר. "אז אני שואל, אוקיי, אז תכניס אותם להקשר. תגיד לי באיזה הקשר המשפט הזה כן נכון, הוא כן מקובל עליך. ואז לפעמים יתברר שהמשפט הזה לא נכון בכל הקשר וצריך להיאבק בו".

הרב התייחס גם לניסיונות לייחס ליריבים פוליטיים מניעים נסתרים ופסולים במקום להתמודד עם טענותיהם. לדבריו, מדובר בטקטיקה שמשתיקה את הצד השני ופוגעת באפשרות לקיים דיון ענייני. "אתה טוען כלפי הצד השני שבכלל לא לגיטימי שיש לו עמדה, כי המניעים שלו הם מניעים פסולים", הסביר. "וכך לכאורה ניצחת בוויכוח, אבל זיהמת את המשמעות האמיתית של הדיון ושל המחלוקת".

בהמשך הזהיר מפני המעבר מביקורת על עמדות לפגיעה אישית בבעלי העמדות. "פעמים רבות אנחנו מוצאים שישנה הידרדרות ממחלוקת על הדעות והעמדות לפגיעות אישיות, להכפשות, למכנה שם לחברו", אמר, והוסיף כי התנהלות כזאת מחזקת שנאה, עוינות ובוז.

הרב מתח ביקורת גם על השפעת הרשתות החברתיות, שבהן דווקא התבטאויות פוגעניות וציניות זוכות לעיתים לחשיפה גדולה יותר. "כדי לבלוט אתה מוצא שדווקא מי שיותר ציני, או מי שיותר פוגע, או מי שהצליח להרוס יותר, מי שהצליח לומר את הדברים הקשים ביותר, הוא זה שזוכה לאיזושהי הבלטה בפיד".

לקראת סיום הדגיש הרב כי שמירה על כללי הדיון אינה נועדה לטשטש מחלוקות, אלא דווקא לאפשר מאבק רעיוני אמיתי וענייני. "אנחנו ננהל את הדיון, אבל אנחנו לא נשתמש באותם כלים שיכולים לקרוע, שיכולים לפגוע, שיכולים לפלג, שיכולים לסכן, ושהופכים את כל הדיון לחסר משמעות", סיכם.