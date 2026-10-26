נתניהו במסר לתושבי יהודה ושומרון באדיבות המצלם

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לתושבי יהודה ושומרון בבקשה לסייע בהגדלת אחוזי ההצבעה לימין בבחירות שייערכו מחר.

"אתם אלופים ושומרים על לב ארצנו ועומדים בכל האתגרים. יחד אנחנו מפתחים את יהודה ושומרון בצורה שלא הייתה כמוה מעולם", פתח נתניהו.

לדבריו, "אנחנו בסכנה כי השמאל מטיס אלפים כדי שיבואו לקלפי ואני זקוק לעזרתכם. שתצאו להוציא את האנשים שלנו שיבואו לקלפי"

"אם תעשו את העבודה הזו ביחד נצליח וביחד ננצח", דברי נתניהו.

במטה "ימין מנצח" נערכים להוציא מתנדבים מיישובי יהודה ושומרון לערים המזוהות עם הליכוד, שם יעברו מבית לבית ויפעלו להבאת מצביעים לקלפיות.

המהלך מחזיר לשטח את שיטת הפעולה המזוהה עם המאבק בתוכנית ההתנתקות: מפגש אישי וישיר עם הציבור. הפעם היעד הוא מצביעי ימין שתומכים במחנה, אך אינם מגיעים לקלפי.

במסגרת המבצע, יישובים ביהודה ושומרון יאמצו ערי יעד. כל מועצה תרכז את המתנדבים לעיר שאליה שובצה ותארגן את הגעתם. צוותים מקומיים יקבלו את הפעילים ויכוונו אותם לשכונות ולמוקדי הפעילות.

מאחורי המהלך עומד המטה המשותף לליכוד ולציונות הדתית אשר בראשו עומד ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, ולצידו מובילים את צוות הקמפיין יונתן אחיה וברל'ה קרומבי.

במקביל נערך המטה לגיוס אלפי מתנדבים מישיבות גבוהות, מכינות, אולפנות ומדרשות, לצד פעילים נוספים מכל הארץ. בתוך היישובים עצמם יפעלו צוותים להגדלת שיעורי ההצבעה המקומיים.