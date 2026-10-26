רוב היהודים בארצות הברית בעלי זיקה לישראל ולקהילה היהודית מעדיפים ניצחון של מפלגות האופוזיציה בבחירות לכנסת, כך עולה מנתוני מדד "קול העם היהודי" של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) לחודש אוקטובר.

על פי המדד, 57% מהמשיבים מעדיפים שהאופוזיציה הנוכחית תנצח בבחירות, לעומת 15% המעוניינים בניצחון הקואליציה. 21% סבורים כי אין זה מקומם להביע העדפה באשר לתוצאות הבחירות בישראל.

הסקר נערך בקרב יהודים אמריקאים המוגדרים במדד כ"יהודים מחוברים", כלומר בעלי זיקה לישראל ולקהילה היהודית. לפיכך, הממצאים משקפים את עמדות הקבוצה שנבדקה, ולא בהכרח את כלל יהודי ארצות הברית.

לצד העדפותיהם הפוליטיות, רוב גדול מהמשיבים מייחס חשיבות מיוחדת לבחירות בישראל. 55% הגדירו אותן כבחירות חשובות במיוחד, ו-23% נוספים סבורים שמדובר בבחירות החשובות ביותר בתולדות המדינה. בסך הכול, 78% מהנשאלים העניקו למערכת הבחירות חשיבות חריגה.

אחד הממצאים הבולטים במדד נוגע לפער בין סדר העדיפויות של יהודי ארצות הברית לבין זה של יהודי ישראל.

כאשר נשאלו מהו הנושא שצריך להכריע את הבחירות, 36% מהיהודים האמריקאים בחרו בשאלה מי יוביל ליותר אחדות ולפחות מחלוקות בחברה הישראלית. הביטחון הגיע למקום השני עם 23%, ואחריו הרצון להפוך את ישראל למדינה ליברלית יותר, עם 17%.

בקרב יהודי ישראל מתקבלת תמונה שונה. הביטחון הוא הנושא המרכזי עבור 34% מהמשיבים, ואחריו יחסי השלטון ומערכת המשפט עם 17%, והשאיפה למדינה ליברלית יותר עם 14%.

סוגיית האחדות, שניצבת בראש סדר העדיפויות של יהודי ארצות הברית, נבחרה כנושא המכריע רק בידי 13% מהיהודים בישראל. מנגד, יחסי השלטון ומערכת המשפט, הנמצאים במקום השני בישראל, נבחרו בידי 6% בלבד מהמשיבים האמריקאים.

בשתי הקבוצות נמצאה חשיבות נמוכה יחסית לסוגיות הכלכליות כשיקול מרכזי בבחירות.

רמת ההתעניינות בבחירות בישראל נותרה גבוהה. 35% מהמשיבים דיווחו כי הם עוקבים מקרוב מאוד אחר החדשות בנושא הבחירות, ו-44% נוספים עוקבים אחריהן במידה מסוימת. שיעורים אלה דומים לממצאי המדד בחודשים אוגוסט וספטמבר.

לצד הבחירות בישראל, בחן המדד גם את עמדות המשתתפים לקראת בחירות האמצע לקונגרס האמריקאי.

מהנתונים עולה כי 55% מהמשיבים מתכוונים להצביע למועמדים דמוקרטים, לעומת 31% המתכוונים לתמוך במועמדים רפובליקנים. 10% עדיין לא החליטו למי יצביעו, ו-4% אינם מתכוונים להשתתף בהצבעה.

שאלת היחסים עם ישראל והסוגיות הנוגעות לעם היהודי צפויה למלא תפקיד מרכזי בהחלטתם של משתתפי הסקר בבחירות האמריקאיות. 55% ציינו כי נושאים הקשורים לישראל יהיו גורם חשוב מאוד בהחלטתם למי להצביע לקונגרס, ו-30% נוספים הגדירו אותם כחשובים במידה מסוימת.

מנגד, 14% בלבד השיבו כי הסוגיות הקשורות לישראל אינן חשובות במיוחד או שאין להן משקל בהחלטת ההצבעה שלהם.

חלק נוסף במדד עסק בשאלה רחבה יותר, הנוגעת למקומה של מדינת ישראל בעתידו של העם היהודי.

88% מהמשיבים סבורים כי קיומה של ישראל חיוני לעתידו ארוך הטווח של העם היהודי -בעוד 8% מהמשיבים במדד הנוכחי סבורים שקיומה של ישראל אינו חיוני לכך.

עם זאת, בקרב המשיבים המגדירים עצמם ליברלים מובהקים נרשמה הסתייגות משמעותית יותר: 23% מהם השיבו כי קיומה של מדינת ישראל אינו חיוני לעתידו ארוך הטווח של העם היהודי.