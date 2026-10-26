דו שיח לציון 31 שנה לרצח רה"מ יצחק רבין ז"ל | רה"י הרב יעקב מדן והרב בני להמן

לציון 31 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל נערכה שיחה מיוחדת בין ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, לרב בני להמן, שעסקה ברצח, במאבק הציבורי נגד הסכמי אוסלו ובסכנת הפילוג בחברה הישראלית בימים אלה.

בפתח דבריו התייחס הרב מדן למחלוקות העמוקות שהתקיימו בתוך הציונות הדתית בתקופת הסכמי אוסלו, וסיפר על חלקו האישי בהפגנות נגד הממשלה. "הייתי מאלה שהיה חשוב להם למחות ולסכל את התוכנית", סיפר הרב מדן, שתיאר את ההפגנות שבהן השתתף מול בית ראש הממשלה, את מעצריו ואת האלימות שהופעלה נגד המפגינים.

עם זאת, הוא הבהיר כי גם מחלוקת פוליטית חריפה אינה יכולה להצדיק אלימות, ובוודאי שלא רצח. "רצח הוא רצח הוא רצח הוא רצח", אמר הרב מדן. "לא יכול להיות שרצח יהיה חלק משפת המחלוקת בינינו, גם כשהמחלוקת היא חריפה מאוד".

עבורו, המשמעות הציבורית העמוקה של רצח רבין הייתה קריסתו של המכנה המשותף הלאומי אל תוך המחלוקת הפוליטית. "רצח רבין מבחינתי היה בראש ובראשונה אמירה שהמשותף קורס אל תוך המחלוקת ובטל בתוכה. לא המשותף עיקר אלא המחלוקת עיקר".

בהמשך דבריו עבר הרב מדן לעסוק במצבה הנוכחי של החברה הישראלית והזהיר מפני החרפת השיח הציבורי, בעיקר ברשתות החברתיות. "לדעתי שלושים אחוז זה תוכן המחלוקות, שבעים אחוז זה הסגנון", אמר, והוסיף כי ניתן היה למתן את סגנון הוויכוח, אך לא נעשה די לשם כך.

הרב מדן התייחס גם להשפעתם של גורמים זרים על השיח בישראל, וטען כי חלק מההתבטאויות הקיצוניות ברשתות החברתיות מקורן בחשבונות מזויפים ובפעילות המיועדת להעמיק את הפילוג.

הוא הביע דאגה מיוחדת לקראת הבחירות הבאות, והזהיר מפני מצב שבו אחד המחנות הפוליטיים לא יקבל את תוצאותיהן. "יש רק בן אדם אחד שמתפלל בכלל לדבר שלישי, וזה עבדכם הנאמן", אמר. "יותר חשוב לי מהכול שהבחירות האלה יעברו בשלום".

לדבריו, סכנת הפירוד אינה תיאורטית, ויש לעשות מאמץ ממשי כדי למנוע הידרדרות למצב שבו חלקים בחברה הישראלית יחדלו לראות עצמם שותפים לאותו גורל.

לצד הקריאה לאחדות הדגיש הרב מדן כי אין בכוונתו לטשטש את המחלוקות האידיאולוגיות בין ימין לשמאל. "אני אינני רוצה להקטין את המחלוקות בין הימין והשמאל בסנטימטר אחד", הבהיר. "מה שאני רוצה זה דבר אחד: להעמיד מולן את המכנה המשותף, להעצים אותו ולהגדיל אותו".

הרב מדן סיפר על שיתוף הפעולה שלו עם פרופ' רות גביזון ז"ל, שבמסגרתו גיבשו השניים את אמנת גביזון־מדן, למרות הפערים העמוקים בעמדותיהם.

לדבריו, באחת מפגישותיהם הראשונות שאל את גביזון מהו הדבר החשוב לה ביותר בחיים. כאשר השיבה כי חשוב לה שהעם היהודי ימשיך להתקיים כעם, הבין כי יש ביניהם בסיס משותף רחב. "דפקתי על השולחן ואמרתי לה: אין טעם שנמשיך בשיחות. אם זה הדבר הכי חשוב לך, אנחנו נגיע ביחד לכל הדברים".

הרב מדן ציין כי שניים מהמפעלים הציבוריים שבהם היה שותף בעקבות רצח רבין הם הקמת ארגון רבני צהר וגיבוש האמנה עם גביזון.

הרב בני להמן, שיזם את השיחה, הדגיש כי יום הזיכרון לרצח רבין הוא תמרור אזהרה מוסרי וחברתי. "אנחנו לא עוסקים בנרצח, אנחנו עוסקים בעובדה הכואבת, המייסרת, הנוראית, שראש ממשלת ישראל נרצח בידיו של יהודי", אמר.

הרב להמן התייחס לסכנת הדה־לגיטימציה של בעלי דעות אחרות, והביא כדוגמה את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל.

לדבריו, גדולתם של בית הלל הייתה בכך שהציגו גם את דברי בית שמאי, אף כשחלקו עליהם, והיו מוכנים להקשיב לטענותיהם ואף לשנות את עמדתם. "הם אומרים שאנחנו לא, אנחנו לא אומרים שהם לא", הסביר. "אנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זו דעתם וזו דעתנו, ואנחנו עומדים על דעתנו".

הרב להמן הדגיש כי דווקא מי שמאמין שהוא פועל לשם שמיים חייב להכיר במגבלות הבנתו ולכבד גם עמדות אחרות. "מי שמבין לעומק מה זה שמיים, מבין שלא יכול להיות שכל החוכמה וכל הידיעה והכול רק אצלי".

בסיום השיחה קראו שני הרבנים להעמקת המכנה המשותף בחברה הישראלית, בלי לוותר על עמדות אידיאולוגיות ועל בירור מחלוקות.

הרב להמן סיכם כי התיקון הנדרש בעקבות רצח רבין הוא היכולת להקשיב באמת, לתת מקום לדעות אחרות ולהבין שהמחלוקת אינה מבטלת את השותפות הלאומית. "אנחנו רק ביחד נוכל לקיים את החיים שלנו", אמר. "החשיבות של ההתייחסות ליום הזה היא שבו הדבר הגיע עד לקצה הכי נורא. רצחו את ראש הממשלה. אנחנו צריכים לעשות תיקון לזה".