איומי סייבר בתקופת בחירות אינם ממוקדים דווקא במוסדות שלטון, אלא בעוד אינספור אפיקי פגיעה ודווקא בתקופה הזו. שי נחום, מנכ"ל חברת הסייבר CYGHT, מסביר מדוע.

"יש הרבה ניסיונות למתקפות סייבר ולא רק על תוצאות ההצבעה. תוצאות ההצבעות הן אמנם "הגביע הנכסף", אבל יש עוד שכבות שאפשר לשבש אותן כדי לייצר כאוס וחוסר אמון בתשתית הזו", אומר נחום ומספר על מתקפות סייבר רבות שמקורן באיראן ובגורמים דומים, בהם גם גורמים אנרכיסטיים, "כאשר המטרה שלהם היא לשבש את היציבות, ולהראות שאי אפשר לסמוך על הדמוקרטיה, הרשויות והמפלגות".

"האיראנים פועלים בשלושה מישורים מרכזיים - המישור הפסיכולוגי, להפחיד על מה שקורה כאן, המישור הכלכלי, לפגוע בחברות במשק ולהביא לפשיטות רגל ופגיעה משמעותית במשק, והפן האישי-פיזי, לפגוע באנשים. בתחום הפגיעה בדמוקרטיה ובבחירות, הם מבינים שמדובר במנגנון משמעותי שמשפיע על הציבור והם רוצים לפגוע ביציבות ובאמינות של המנגנונים השונים".

כדי להגיע לתוצאות המקוות מבחינת האיראנים, ראינו הדלפת מידע ממפלגות ומספקיות של מפלגות. בין המידע שדלף גם מידע על בוחרים, על נבחרים, על מקורבי מתמודדים ועל המפלגות עצמן. כל זאת במטרה להביא לחוסר אמון ציבורי במנגנון הדמוקרטי ובמוסד הבחירות, ולתחושה של פגיעות ושל היעדר גורם שמגונן על האזרחים, והיעד הכולל הוא החלטה של ציבור רחב ככל הניתן שלא לבוא לקלפיות כדי להצביע.

בנוסף, מסביר נחום, מאחר שהתקופה הנוכחית היא תקופה של חדשנות, ניתן לזהות מערכות רבות ואפליקציות רבות שנוצרו על מנת להנגיש מידע ותכנים לבוחרים. העובדה שהטכנולוגיות הללו נבנות באופן מהיר גורמת לעיתים לדילוג על שלבי בקרה של גורמי מקצוע, וכך הן מגיעות לציבור כשהן פגיעות ובהן פרצות וחולשות רבות. עבור האקרים וגורמים אנרכיסטיים מדובר ביעד קל למתקפות.

מול כל אלה "אפשר לפעול בכלל השכבות, גם ברמה הלאומית, גם ברמה העסקית וגם ברמה האישית. ברוב הפעמים האקרים מחפשים את הקרבנות שקל להגיע אליהם ולהשיג דרכם רווח מהיר", אומר נחום ומוסיף כי אכן "ברמה האישית אפשר להגן על עצמנו בדרכים שונות כמו באמצעות אימות דו שלבי, שזה הקוד במייל או במסרון. אימות כזה חוסם תקיפות ומונע גניבת זהויות. ברמה העסקית, לקחת חברת אבטחה מקצועית וברמה הלאומית, מערך הסייבר הלאומי הוא שאמור לתת לנו מענה".