המסר של הרב יוסף קלנר ללא

הרב יוסף קלנר, מראשי רבני מפלגת נעם, הסביר בהקלטה שחשף עמית סגל את הריצה למרות שריפת הקולות לגוש.

בהקלטה אמר הרב קלנר: "זה נעשה במסגרת המהלך הפוליטי והמשחק הפוליטי והשח הפוליטי. ומה שמכריזים ש"אנחנו הולכים עד הסוף, עוברים או לא עוברים את אחוז החסימה", זה נכון. וזה לא בגלל ש"אנחנו, לא משנה אחוז החסימה - יש לנו רק האמת, והאמת היא נר לרגלינו", ממש לא. אלא זה תרגיל פוליטי אגרסיבי, שבא להגיד, אם לא לבחירות האלה, לבחירות הבאות, והבאות שהבאות. אל תתעסקו איתנו".

הרב קלנר הוסיף כי המהלך נועד להצהרת כוונות. "אנחנו רציניים, וכשאנחנו אומרים שאנחנו הולכים, אנחנו הולכים עד הסוף, ותיזהרו מאיתנו. ומכאן ואילך לא תזלזלו בנו".

סגל התייחס להקלטה וכתב: "זה רגע יפה של גילוי לב לגבי מטרות הריצה. לעומתו, הטלפנים של נועם עושים מאות אלפי שיחות שבהם הם מספרים שהמפלגה עוברת את אחוז החסימה."