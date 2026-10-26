ועדת סל הבריאות לשנת 2027 פתחה היום (שני) את דיוניה, לקראת ההכרעות על התרופות והטכנולוגיות הרפואיות שייכללו בסל שירותי הבריאות.

השנה הוגשו לוועדה 1,109 בקשות בעלות כוללת של מיליארדי שקלים, אך התקציב שהוקצה להרחבת הסל עומד על 650 מיליון שקל.

ישיבת העבודה הראשונה התקיימה בהשתתפות שר הבריאות חיים כץ, מנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב, יו"ר הוועדה פרופ' דינה בן יהודה ומרכזת הוועדה פרופ' אסנת לוקסנבורג.

במהלך הדיון התייחסו בכירי משרד הבריאות לפער בין היקף הבקשות לבין המשאבים העומדים לרשות הוועדה, ולצורך להכריע בין טיפולים מצילי חיים, תרופות המשפרות את איכות החיים, טיפולים להקלת סבל ורפואה מונעת.

שר הבריאות חיים כץ הדגיש כי כל בקשה המונחת בפני הוועדה מייצגת מטופלים ומשפחות הממתינים להחלטתה.

"מאחורי כל בקשה שמגיעה לוועדת הסל יש חולים ומשפחות שמחכים לבשורה", אמר כץ. "הצרכים גדולים, ואלה החלטות קשות שמחייבות לשקול היטב את הבקשות במסגרת המשאבים העומדים לרשות הוועדה".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, ציין כי האתגר העומד בפני הוועדה הולך וגדל בעקבות ההתפתחויות הרפואיות והצרכים המשתנים של המטופלים.

לדבריו, הרחבת הסל מחייבת איזון בין צורכיהם של חולים הזקוקים לתרופות מצילות חיים לבין טיפולים שנועדו לשפר את איכות החיים, להקל על סבל ולמנוע מחלות.

"מאחורי כל החלטה עומדים מטופלים ובני משפחותיהם, שעבור חלקם ההחלטות מביאות תקווה והקלה, ועבור אחרים אכזבה", אמר בר סימן טוב.

המנכ"ל הביע תקווה כי בתום עבודת הוועדה ניתן יהיה להמשיך ולהציע לציבור סל שירותי בריאות מגוון ומתקדם, והודה לחברי הוועדה ולצוות המקצועי המלווה את עבודתה.

יו"ר הוועדה, פרופ' דינה בן יהודה, המכהנת בתפקיד זו השנה החמישית, התייחסה לאחריות הכרוכה בקביעת סדר העדיפויות בין מאות התרופות והטכנולוגיות המועמדות להיכנס לסל.

לדבריה, ההתקדמות הרפואית מביאה מדי שנה אפשרויות טיפול חדשות, אך מגבלות התקציב אינן מאפשרות להיענות לכל הבקשות.

"אנחנו לא שוכחים לרגע שמאחורי כל שורה בטבלה, מאחורי כל שם של תרופה ומספר של מטופלים, יש בני אדם", אמרה. "יש אמא שמחכה לבשורה, אב שסופר את הימים ומשפחות שלמות שממתינות להחלטות שעשויות לשנות את חייהן".

בן יהודה הדגישה כי עבודת הוועדה תתבסס על נתונים רפואיים ועובדות, לצד התחשבות בצורכי המטופלים וברגישות הנדרשת בקבלת החלטות המשפיעות על חייהם.

"אנחנו מקבלים את ההחלטות עם הראש, אבל לעולם לא בלי הלב", אמרה.

יו"ר הוועדה התחייבה כי כל אחת מהבקשות תיבחן באופן מקצועי והוגן, אף שלא ניתן יהיה לאשר את כולן במסגרת התקציב הקיים.

"אנחנו יודעים שלא נוכל לתת מענה לכולם, וזהו הכאב הגדול של עבודת הוועדה", אמרה. "עם זאת, אני מתחייבת שכל בקשה תיבחן בכובד ראש, בהגינות ובמקצועיות, ושנעשה כל שביכולתנו כדי שסל הבריאות יעניק מרפא, הקלה ותקווה לכמה שיותר מטופלים בישראל".