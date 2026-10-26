לקראת הבחירות לכנסת שיתקיימו מחר (שלישי), חיברו רבני ארגון צהר תפילה מיוחדת ליום הבחירות, וקוראים לציבור הישראלי לשאת אותה במהלך יום הבחירות.

התפילה נועדה להזכיר כי לצד המחלוקות הפוליטיות וההבדלים בהשקפות העולם, הבחירות הן ביטוי לשותפות, לאחריות ולמחויבות המשותפת לעתידה של מדינת ישראל.

התפילה נפתחת בהודיה על הזכות לחיות בדור של תקומת ישראל בארצו ועל הזכות והחובה להשתתף בבחירות לכנסת. בהמשך היא מדגישה את המחויבות לקבל את הכרעת העם, לכבד גם את מי שמצביע אחרת ולשמור על אחדות החברה הישראלית, גם כאשר המחלוקות עמוקות.

לצד האחריות המוטלת על הבוחרים, כוללת התפילה גם בקשה למען נבחרי הציבור מכל המפלגות, שיפעלו לביטחונה ולשגשוגה של המדינה, ינהלו את מחלוקותיהם בכבוד וימלאו את שליחותם הציבורית בענייניות, בניקיון כפיים ובשקיפות.

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו: "יום הבחירות הוא לא רק יום של הכרעה פוליטית, אלא גם הזדמנות להזכיר לעצמנו שכולנו שותפים לגורלה של אותה מדינה. מותר לנו לחלוק, להתווכח ולהצביע אחרת, אבל אסור לנו לשכוח שביום שאחרי הבחירות נמשיך לחיות כאן יחד. התפילה מבקשת להזכיר לכולנו שהאחריות לאחדות החברה הישראלית אינה מסתיימת בקלפי, אלא דווקא מתחילה בה".