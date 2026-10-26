נערה בת 17, ללא מחלות רקע, מאושפזת במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד בעקבות סיבוך של מחלת השפעת.

מצבה הידרדר במהירות לאחר שהגיעה לבית החולים לפנות בוקר, וכעת היא מורדמת ומונשמת ונזקקת לטיפול תרופתי לתמיכה בלחץ הדם.

על פי הודעת בית החולים, הנערה הגיעה למחלקה לרפואה דחופה כשהיא סובלת מזיהום קשה ומירידה מסוכנת בלחץ הדם. בתוך שעות ספורות חלה החמרה נוספת במצבה, תחילה במחלקה לרפואה דחופה ובהמשך לאחר העברתה לטיפול נמרץ ילדים.

הצוות הרפואי נדרש להרדימה ולהנשימה, והיא מקבלת תרופות שנועדו לתמוך בלחץ הדם. בבית החולים ציינו כי הנערה לא התחסנה נגד שפעת.

ד"ר נועה רוזנפלד, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ ילדים באסותא אשדוד, הדגישה כי סיבוכים חמורים של שפעת עלולים להופיע גם אצל ילדים ובני נוער שאינם סובלים ממחלות רקע.

"שפעת אינה בהכרח מחלה קלה, וגם ילדים ובני נוער ללא מחלות רקע עלולים לפתח בעקבותיה סיבוכים קשים ומסכני חיים", אמרה.

ד"ר רוזנפלד התייחסה גם לחשיבות החיסון נגד שפעת ולהשפעתו האפשרית על חומרת התחלואה. "המקרה הזה ממחיש את חשיבות ההתחסנות נגד שפעת, שעשויה להפחית משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה ולאשפוז".