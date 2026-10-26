בערב יום הכרזת המדינה, ד' באייר תש"ח, כתב הרב ישעיהו הדרי זצ"ל, אז נער צעיר שהתגורר בתל אביב והיה ער למתרחש סביבו, הן ברמה ההיסטורית והן ברמה הרוחנית, ביומנו האישי:

"מחר בחצות מסתיים המאנדט הבריטי בארץ ישראל. מחר בארבע תוקם אי"ה 'מדינת ישראל'. הממשלה העברית הראשונה תורכב. עם ישראל יהפך להיות עם-עצמאי החי במולדתו החופשית".

למחרת כתב ביומנו:

"שעה ארבע וחצי אחה"צ. זה עתה נסתיים טקס הכרזת המדינה שהועבר ע"י הרדיו. המושב הראשון התקיים במוזאון, זה נודע רק עתה. אני ממהר לשם, לראות את האישים הגדולים, חברי הממשלה בצאתם".

מעטים הם הרגעים שבהם אדם מרגיש שהוא נוגע בנצח ישראל. גם כנער צעיר הבין הרב הדרי שהוא עד לרגע הנוגע בנצח: ייסוד מדינת ישראל, שבה שב עם ישראל לחיות במולדתו ולנהל את חייו בעצמאות ובריבונות יהודית, לאחר אלפיים שנות גלות.

האור החיים הקדוש, בפרשתנו, פרשת וירא, כותב על הפסוק הראשון:

"ונראה כי כוונת הכתוב הוא שבא להודיע שהשרה ה' שכינתו עליו ונעשה מרכבה לשכינה, ותמצא שאמרו ז"ל (ב"ר פמ"ז) שהאבות מרכבה לשכינה".

בכל מערכת בחירות מחדש אנו נוגעים בנצח ישראל. אנו מקבלים לידינו את הזכות להיות שותפים בבניין המדינה, בהשבת השכינה לציון ובגילוי כבוד ה' בעולם. הבחירות אינן רק הכרעה בין מפלגות ובין אינטרסים שונים, אלא בעיקר הזדמנות להשפיע על דרכה של מדינת ישראל ועל האופן שבו יתגלו בה המהלכים האלוקיים המובילים את הגאולה.

הכוח שניתן לכל אחד ואחד מאיתנו הוא כוח גדול, שטמונה בו גם אחריות גדולה: אנו יכולים לפעול לקידוש שם ה' ולהיות שותפים פעילים במהלך הגאולה, אך חלילה גם לפעול באופן שיפגע בכבוד ישראל ובכבוד ה' בארץ.

"לְכוּ חֲזוּ מִפְעֲלוֹת ה' אֲשֶׁר שָׂם שַׁמּוֹת בָּאָרֶץ" (תהילים מו). הפוליטיקה הישראלית היא התגלות מפעלות ה' בארץ. עלינו לבחור בדרך הנכונה ובנציגים שבאמצעותם תוכל להתרחב ולהתעצם הופעת שם ה' בחיינו הלאומיים. את הזכות הזאת עלינו לממש היטב, ולקחת בחשבון שלוש נקודות בבואנו אל הקלפי.

א. לא לאבד את השותפות בגאולה

אדם הבוחר למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, מוותר על הזכות להיות שותף פעיל במהלכי הגאולה בשנים הקרובות. לא די בכך שהוא אינו שותף וקולו אינו נשמע, אלא אף גרוע מכך הוא עלול להביא לידי חילול ה' נורא של ממשלת מיעוט, גם אם כוונתו היא ישרה ותמימה למען אידאות אחרות חשובות ככל שיהיו.

וכפי שהגדיר זאת הרב צבי יהודה זצ"ל, והובאו הדברים בספר ארץ הצבי:

שלמות הארץ ומיהו יהודי הם פרטים לעומת כבוד ד' שבעצם הופעת הממלכתיות בישראל. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו וכבוד ד' שוכן בממשיות היותר ריאלית של זקיפות הקומה הישראלית.

בכל התורה כולה, בנגלה ובנסתר כתוב, שכבוד ישראל הוא כבוד ד' ספרים שלמים נתחברו על הנקודה הזאת כבוד ישראל הוא כבוד ד'. אפילו ארץ ישראל וישובה הוא פרט לעומת זה. יסוד הכל הוא הכבוד האלהי ששוכן בתוכנו. ברגע שיש ויתור על העיקר, על כבוד ישראל, אז שום דבר כבר לא קיים.

אם חלילה תקום ממשלת מיעוט אפילו לזמן קצר זה חילול ה' נורא, שכל מי שהצביע למפלגות שלא עוברות או אפילו ספק עוברות, נותן ידו לדבר איום שכזה. אין לנו שום רשות לחלל את כבוד ישראל גם לא בשם ערכים אחרים שחשובים בפני עצמם אבל עלולים לחלל את עצמאותנו וריבונותנו בארצנו. בשביל לקדש שם ה', עלינו להצביע רק למפלגה שיש וודאות שתפעל ותהיה שותפה בכנסת ובממשלה במהלכי הגאולה.

ב. גילוי הנשמה דרך ארץ ישראל

כאשר עם ישראל חוזר לארץ ישראל אחרי אלפיים שנות גלות, הוא מקדש את שם ה' בעצם ישיבתו בארץ. דברי הנביא בספר יחזקאל (לו) ברורים: "וְקִדַּשְׁתִּי אֶת שְׁמִי הַגָּדוֹל הַמְחֻלָּל בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר חִלַּלְתֶּם בְּתוֹכָם וְיָדְעוּ הַגּוֹיִם כִּי אֲנִי ה' נְאֻם אֲדֹנָי ה' בְּהִקָּדְשִׁי בָכֶם לְעֵינֵיהֶם: וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם מִן הַגּוֹיִם וְקִבַּצְתִּי אֶתְכֶם מִכָּל הָאֲרָצוֹת וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל אַדְמַתְכֶם:" עצם הקיום של עם ישראל בארץ ישראל הוא קידוש ה' היותר גדול, וככל שעם ישראל נאחז יותר בארץ החיים, באדמת הנבואה, הוא מקדש בזה את שם ה' בצורה היותר גדולה ויותר מפותחת.

ההשתוקקות הגדולה אל רבש"ע, הצימאון הגדול שנפרץ בשלוש השנים האחרונות, נובע מחזרתנו לשלוט בחוזקה במרחבי ארצנו, בעזה, בסוריה ובלבנון וגם בהעמקת שורשינו והקמת יישובים חדשים וחוות ביהודה ושומרון.

ואמנם "גַּם אֶת זֶה לְעֻמַּת זֶה עָשָׂה הָאֱלֹהִים" (קהלת, ז), וככל שישנה יותר התגלות אור ה' בעולם כך יש גם קליפות המפריעות וחוצצות בעד אור ה' מהתגלות. ואומות העולם החוששות מגילוי אור ה' על עמו בארץ נחלתו, מנסות להכניס לכאן תרבויות וכספים גדולים על מנת שנאבד את זהותנו. עם זאת, אל לנו להפסיק את אחיזתנו בארץ ישראל ובכך למעט את גילוי אור ה' והקליפות המסתירות בעדו, אלא להמשיך לגלות את הנשמה דרך ארץ ישראל ובמקביל להילחם ולהסיר את הקליפות הקשות שחוסמות וגדלות כגודל הופעת אור ה' עלינו.

"חיי נשמות אוויר ארצך" כתב רבנו יהודה הלוי. הופעת הנשמה באה על ידי השיבה לארץ ישראל, על ידי ביסוס שליטתנו הריבונית כאן בארץ החיים מתגלה הנשמה הישראלית ביתר עוז ובמלוא תוקפה. מתוך תורת הגאולה שמלמדת אותנו להאחז בארץ עלינו לפעול בכל מרחבי החיים, אבל הנשמה בוא תבוא על ידי אחיזתנו בארץ קודשנו.

ג. עין טובה ועשיה ברוכה בפועל

במהלך התמרון יחד עם חטיבת גבעתי בחנוכה תשפ"ד, שמעתי את מח"ט גבעתי דאז, לירון בטיטו, עומד כמה פעמים מול חייליו הסדירים, חבר'ה צעירים בשנות העשרים ומבקש מהם סליחה. כך אמר להם: "סליחה שטעיתי בכם, חשבתי שאתם דור הטיקטוק והאינסטגרם ואינכם יודעים להילחם וטעיתי, אתם אריות שנלחמים ומוכנים להקריב את חייכם בעבור מדינת ישראל".

בכל פעם התרגשתי מהסיטואציה, מפקד החטיבה עומד מול הצעיר ביותר בחייליו ומבקש ממנו סליחה שלא היה לו מספיק עין טובה להבין עד כמה הוא מלא בטוב ובלאומיות.

המשנה באבות (ה, יט) אומרת: "עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם". עין טובה והתעסקות בעשייה החיובית היא המפתח לבחירה הנכונה. "מידה טובה יתירה על מדת פורענות אחת על חמש מאות" (רש"י שמות, כ). לא די לעמוד בשער בת רבים ולצעוק כמה חסר וכמה לא טוב, כי ב"ה ישנו הרבה טוב, ועלינו לבחור במפלגה שהוכיחה את עצמה בעשיית הטוב ולתת לה כוח להמשך עשיית הטוב. נכון, יש דברים שצריכים תיקון ויותר דיוק והשלמה, אבל אל לנו לקחת נקודה אחת רעה ולהגדיל אותה כאילו עליה העולם עומד ודרכה להחשיך ולצעוק כמה לא טוב.

ב"ה מוסדות החינוך הדתי מוציאים בכל שנה אלפי לומדי תורה שממשיכים לישיבות גבוהות ולמכינות ולומדים באהבה ובשמחה את התורה הגואלת. גם בחינוך הכללי, גדל כאן דור של לוחמים שמוכנים למסור את הנפש בעד האומה ובעד ארצה. גם אם התלמידים לא יודעים לברר זאת במילים, וגם אם יש כשלים חמורים במערכת שזקוקים לטיפול, עלינו לבחור במפלגה עם עין טובה שיוצרת ועושה, שמחזקת את לומדי התורה ואת ההתיישבות, ערה לבעיות ולאט לאט תגיע גם אליהן.

אנחנו בוחרים באנשי עשיה שהוכיחו את עצמם, כמדברים מעט ועושים הרבה, שאף היא מידתו של אברהם אבינו, כפי שלומדת הגמרא (ב"מ, פז.) מפרשת השבוע שלנו. יש כאלה שבוחרים לצעוק על הרע ולדבר כמה צריך לשנות ולתקן, ויש כאלה שאינם רק מדברים אלא הוכיחו את עצמם שהם פועלים, עושים ומגלים שם ה' בעולם.

בואו נשמח בזכות הגדולה להיות שותפים בריבונות ישראל, בבחירת ממשלה ישראלית לאומית חזקה וגדולה עם נציגים שהם אנשי תורה, אמונה ועשיה. נציגים שמגיעים מתוך תורה גדולה, בונים את ארץ ישראל, מפתחים את אור ה' בעולם, דואגים לכלכלה ולחינוך, לזהות היהודית, לביטחון ולמערכת המשפט, מלאים בעין טובה ובעשיה להופעת אור הגאולה.

הכותב הוא מחנך ורכז שכבה בכיתה י"ב בישיבת בני עקיבא מטה בנימין