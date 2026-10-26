ד"ר רמי סדן בטור וידאו לקראת הבחירות

יממה לפני פתיחת הקלפיות, ד"ר רמי סדן יוצא בקריאה ישירה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולעופר וינטר: להפסיק את המאבק ביניהם, להתעלות מעל המחלוקות ולמצוא דרך לשיתוף פעולה פוליטי.

בטור וידאו מיוחד לקראת הבחירות מזהיר סדן כי העימות בתוך מחנה הימין אינו מועיל לאיש, ומבהיר כי האחריות לאחדות מוטלת בראש ובראשונה על המנהיגים.

"הבחירות מחר הולכות לקבוע את ההיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל", פתח סדן. "אבל אנחנו צריכים לזכור מעל הכול, אנשים אחים אנחנו. צריך לעבוד גם ביום אחרי הבחירות".

סדן, שהקדיש חלק ניכר מדבריו להישגיו של נתניהו, טוען כי דווקא בשל מעמדו וניסיונו של ראש הממשלה מוטלת עליו החובה לגלות מנהיגות גם ביחס למחלוקות בתוך המחנה הפוליטי שלו.

הוא הזכיר את התמודדותו של נתניהו עם תהליך אוסלו, את פעילותו בתקופת המשבר הכלכלי העולמי, את הבאת החיסונים לישראל בתקופת מגפת הקורונה ואת התקיפה באיראן. את כל אלה הציג כהישגים היסטוריים של ראש הממשלה, אך הדגיש כי גם מנהיג בעל הישגים כאלה נדרש כעת לעשות צעד נוסף.

"ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעשה הישגים היסטוריים [...] חייב להתעלות גם על עצמו", אמר סדן. "גם עופר וינטר חייב להתעלות על עצמו. והם צריכים לדעת איך הם משלבים ידיים כאנשים אחים אנחנו".

לדבריו, המאבק בין השניים עלול לפגוע במטרה הפוליטית המשותפת של מחנה הימין. במקום להעמיק את העימות, הוא קורא לשני הצדדים למצוא דרך לפעול יחד ולחזק את כוחו של הגוש לקראת הבחירות.

"המלחמה הזאת לא תועיל לאף אחד", קבע. סדן קרא לציבור לצאת ולהצביע, ובמקביל דרש מן המנהיגים לקחת אחריות על היחסים ביניהם. לדבריו, אין די בקריאה לבוחרים להתאחד אם המנהיגים עצמם אינם מצליחים להגיע להבנות.

"אנחנו דורשים מהמנהיגים שלנו: אתם תמצאו את הדרך להתאחד כאנשים אחים אנחנו", אמר. "ולנו אין ברירה אלא לפעול ביחד". את הקריאה הזאת קשר סדן גם להמשך דרכה של הממשלה הנוכחית. הוא שיבח את פעולותיה בארבע השנים האחרונות, הציג אותן כחלק מההתמודדות עם השלכות מתקפת שבעה באוקטובר וקרא לחזק את גוש הימין כדי שיוכל להמשיך בשלטון.

אלא שבחלקו השני של טור הווידאו עבר סדן מן הקריאה לאחדות לביקורת אישית על התנהלות סביב ביקור של נתניהו אצל רבנים.

סדן סיפר כי למד מנתניהו עצמו כלל חשוב בניהול פגישות: לא להגיע לפגישה בלי לדעת מראש מה צפוי להיות הסיכום שלה. לדבריו, הכלל הזה לא נשמר במקרה של נסיעת ראש הממשלה לעילי, כפי שכינה את המקום בדבריו.

"אני למדתי מראש הממשלה בנימין נתניהו הרבה דברים. אחד מהם היה שלא הולכים לפגישה שלא יודעים את הסיכום שלה", אמר. לדברי סדן, הנסיעה התקיימה בלי שהושגה הבנה מוקדמת לגבי תוצאות הפגישה. הוא הוסיף פרט אישי על מעורבותו באירוע: "הנסיעה לעילי הייתה ללא סיכום, והייתה שיחה מהמסוק שניהלתי עם מי שצריך".

סדן לא פירט עם מי שוחח, מה נאמר באותה שיחה או מה היה תפקידו המדויק בהיערכות לביקור. עם זאת, הוא הביע ביקורת ברורה על האופן שבו התנהל האירוע. "בסופו של דבר ראש הממשלה התבזה", אמר. "צריך לדעת מראש מה עושים, לאיזה רבנים הולכים, ולהכיר מישהו שמכיר את הרבנים האלה ויודע מה קורה".

הביקורת הזאת בולטת במיוחד על רקע דברי השבח שהשמיע סדן לנתניהו דקות קודם לכן. לצד ההערכה שהביע כלפיו, הוא טען כי היה צורך בהכנה טובה יותר של הביקור ובבירור מוקדם של האפשרות להגיע לתוצאה מוסכמת.

סדן התייחס גם למצבו הבריאותי של אחיו וביקש שלא להעמיס עליו פגישות שאין ודאות שיובילו לתוצאה. "כשיש מישהו שחולה בכמה מחלות, ביניהן במחלה קשה שהוא סובל ממנה, לא צריך להטריד אותו", אמר. "לא צריך להטריד את אחי הרב אלי וגם לא את הרב בניהו שמואלי, אם לא יודעים בבירור שתהיה מזה תוצאה".

את טור הווידאו חתם סדן בבקשה אישית מן הציבור להתפלל לרפואתו השלמה של אחיו הרב, שאותו כינה "אחי היקר", והזכיר את שמו לתפילה: הרב אליעזר בן רבקה קוטי.