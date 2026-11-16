עוזיאל סבתו מארח את מוישי סלושץ פרק 49

תארו לעצמכם שאתם נכנסים לבית הכנסת בשבת בבוקר, ובמקום תפילה שגרתית אתם מקבלים משהו שמזכיר קונצרט קלאסי: חזן עם קול עוצמתי, מקהלה שמלווה אותו בהרמוניה מדויקת ומנצח שמכוון את כולם בתנועות ידיים.

אין כינורות, אין פסנתר ואין תזמורת, אבל התחושה המוזיקלית יכולה להזכיר אולם קונצרטים אירופי. עכשיו נשאלת השאלה: איך בכלל הגיעה האופרה לבית הכנסת, ומתי הפך החזן למעין כוכב במה?

בפרק ה־49 של הפיוטקאסט, עוזיאל סבתו מארח שוב את המנצח והמוזיקאי מוישי סלושץ, והפעם השניים יוצאים למסע בעקבות החזנות האשכנזית. אחרי שבפרק הקודם עסקו בעולם הניצוח ובמוזיקה הקלאסית, הם חוזרים אל המקום שבו הצלילים האירופיים פגשו את מילות התפילה היהודית. בדרך הם עוברים דרך שירת הלוויים בבית המקדש, מלחינים יהודים באיטליה, בתי כנסת בגרמניה ואוסטריה וחזנים שהפכו את קטעי התפילה ליצירות מוזיקליות מורכבות.

אלא שהשאלה המעניינת ביותר בשיחה אינה דווקא היסטורית. היא נוגעת למה שקורה היום בבית הכנסת: האם חזן שעומד מול קהל ומבצע יצירה מרשימה הוא קודם כול אמן, או קודם כול שליח ציבור?

מבחינתו של סלושץ, התשובה ברורה. "בבית הכנסת זה נכון שהקהילה מביאה אותך כחזן בזכות הקול היפה שלך ובזכות היכולת שלך להגיש את זה הלאה, אבל לפני הכול אתה צריך לזכור שאתה שליח ציבור", הוא מסביר. "זה קודם כול מגיע מהנשמה והלב, ואחר כך זה הקול היפה שלך".

ההבחנה הזאת מלווה את כל השיחה. סלושץ, שמנצח גם על תזמורות קלאסיות וגם על מקהלות חזנות, מכיר היטב את שני העולמות. על הבמה הוא יכול לעסוק ביצירה שנועדה לרגש את הקהל באמצעות הרמוניה, קצב ומעברים מוזיקליים. בבית הכנסת, לעומת זאת, המוזיקה אינה המטרה בפני עצמה. היא נועדה לעזור למתפללים להבין ולהרגיש את המילים שהם אומרים.

כדי להסביר את ההבדל הוא בוחר דווקא באחד הקטעים המוכרים והטעונים ביותר בתפילות הימים הנוראים: "ונתנה תוקף". המילים "מי יחיה ומי ימות" אינן עוד טקסט שמלחין יכול להלביש עליו מנגינה יפה. הן מתארות רגע של דין וחשבון, של יראה ושל חוסר ודאות. תפקידו של החזן, יחד עם המנצח והמקהלה, הוא לגרום לקהל לחוש את עוצמת המילים.

סלושץ מסביר שבמוזיקה הקלאסית מלחין יכול לבנות מהלך הרמוני שייצור אצל המאזין תחושה של שמחה, עצב או מתח. גם בתפילה משתמשים בכלים מוזיקליים דומים, אבל נקודת המוצא שונה: לא רק מה ירגיש הקהל, אלא מה אומר הטקסט וכיצד המוזיקה יכולה לשרת אותו.

לדבריו, מלחינים גדולים של חזנות ידעו לעשות בדיוק את זה. הם לא הסתפקו בסלסולים מרשימים או בצלילים גבוהים, אלא בחנו כל משפט בתפילה והתאימו לו את האופי המוזיקלי. כך, למשל, משפט שמתאר את רוממותו של הקדוש ברוך הוא יכול להישמע מלכותי ועוצמתי, ואילו מילים העוסקות בשבריריות האדם יקבלו צבע מוזיקלי עצוב ומהורהר יותר.

אבל לפני שמגיעים למלחינים הגדולים של אירופה, סבתו מבקש לחזור להתחלה. ממש להתחלה.

השיחה נפתחת באזכור כלי הנגינה המופיעים בספר בראשית. סלושץ מציין שאין לנו דרך לדעת כיצד נשמעו אותם כלים קדומים, ובוודאי שלא נכון לדמיין אותם בהכרח ככינור או כעוגב שאנחנו מכירים היום. סבתו מצדו מתבדח שאולי מדובר בכלל בכלים שדומים לעוד או לקאנון, אבל שניהם מסכימים שבעניין הזה אין לנו תשובה ודאית.

"אנחנו ננסה לשאול אותו, אבל הוא לא הגיע היום לפודקאסט", מתבדח סלושץ כשהשיחה מגיעה לדמות המקראית הקשורה לכלי הנגינה.

משם הם עוברים אל שירת הלוויים בבית המקדש. סלושץ מזכיר את דברי הרמב"ם על תקופת ההכשרה של הלוויים לעבודתם, ומדגיש שהעיסוק במוזיקה לא היה עניין של כישרון טבעי בלבד. לדבריו, מי שנועדו לעסוק בשירה ובנגינה נדרשו ללמוד ולהתכונן לתפקידם. עם זאת, הוא מבהיר שאין בידינו תיעוד שמאפשר לשחזר בוודאות כיצד נשמעה המוזיקה בבית המקדש.

וכאן מתחיל החלק המרתק באמת: מתי החלו יהודים לכתוב את המוזיקה שלהם, ולא רק להעביר אותה מאוזן לאוזן?

סלושץ מספר על עובדיה הגר, אדם שהיה בעברו איש דת נוצרי באיטליה, עבר למצרים והתגייר. הוא מתאר אותו כאחת הדמויות המוקדמות הקשורות לתיעוד מוזיקה יהודית באמצעות סימנים מוזיקליים. באותם ימים, התווים עדיין לא נראו כמו חמש השורות והסימנים שאנחנו מכירים כיום. במקום זאת נעשה שימוש בסימנים קדומים שנועדו להדריך את המבצע כיצד לשיר את המנגינה.

סבתו משווה את הסימנים הללו לטעמי המקרא. כשבעל קורא רואה סימן מסוים מעל המילה, הוא יודע כיצד להטעים אותה. באופן דומה, הסימנים המוזיקליים הקדומים סייעו לשמר מנגינות ולהעביר אותן הלאה.

אחת הדוגמאות שסלושץ מזכיר היא פיוט עתיק על משה רבנו, שלדבריו נשמר לו תיעוד מוזיקלי מתקופה מוקדמת. עצם האפשרות לחזור אל סימנים שנכתבו לפני מאות שנים ולנסות לשמוע מחדש מנגינה יהודית עתיקה מעוררת אצל השניים התלהבות.

אלא שסבתו אינו מסתפק בפיוטים. הוא רוצה לדעת מה קרה בתוך בית הכנסת עצמו. האם לפני אלף שנה עמד חזן ושר? האם הקהל הצטרף אליו? האם הייתה מקהלה? ואולי בכלל קראו את מילות התפילה בלי מנגינה?

סלושץ אינו מתיימר לספק תשובה מלאה. הוא מזכיר מחקרים על התפתחות המוזיקה היהודית ועל ניגונים שמסורות מסוימות מייחסות להם קדמות מיוחדת. לדבריו, יש קטעי תפילה שנחשבים חלק מנוסח עתיק, ולכן ההתייחסות אליהם שונה מזו של מנגינה חדשה שחזן מחליט לשלב בתפילה.

כדי להסביר את הרעיון הוא משתמש בדוגמה שכל מי שמתפלל בבית כנסת אשכנזי עשוי לזהות. יש רגעים בתפילה שבהם שינוי קטן במנגינה מספיק כדי שכל הקהל ירגיש שמשהו אינו במקום. לפעמים החזן אינו צריך לומר דבר; המנגינה עצמה כבר מסמנת למתפללים מה אמור לקרות.

ומכאן מגיעים לאיטליה, אל אחד המלחינים היהודים המעניינים בתולדות המוזיקה: שלמה רוסי, שנודע גם בשם שלמה מן האדומים.

רוסי כתב מוזיקה בסגנון האירופי של תקופתו, ובין יצירותיו היו גם יצירות לטקסטים יהודיים, לרבות קטעים מן התפילה. סלושץ מזכיר את קובץ היצירות שלו, "השירים אשר לשלמה", ואת העובדה שחלק מהמוזיקה הזאת נשמעת לאוזן מודרנית כמו מוזיקה קלאסית אירופית לכל דבר.

וכאן סבתו וסלושץ נוגעים בשאלה שמלווה למעשה את כל הפרק: מה הופך מוזיקה למוזיקה יהודית?

אם מלחין יהודי כותב יצירה בסגנון אירופי, אבל המילים שלה לקוחות מן הסידור, האם זו מוזיקה יהודית? ואם מלחין שאינו יהודי כותב יצירה לטקסט עברי, האם גם היא שייכת לעולם המוזיקה היהודית?

סלושץ מזכיר בהקשר הזה גם את שוברט ואת הקשר שבין המוזיקה האירופית לבין יצירות שנכתבו לבתי כנסת. סבתו מציע הסתכלות רחבה יותר: כפי שהפיוטים של יהודי המזרח הושפעו מהמקצבים ומהסולמות של הסביבה שבה חיו, כך גם החזנות האשכנזית צמחה בתוך התרבות המוזיקלית האירופית.

במילים אחרות, יהודים לא יצרו את המוזיקה שלהם בחלל ריק. הם חיו בתוך תרבויות מוזיקליות עשירות, ספגו מהן השפעות והשתמשו בכלים המוכרים להם כדי לבטא את התפילה.

אחד השמות הבולטים בהמשך הסיפור הוא לואי לבנדובסקי, שמוזכר בשיחה כמלחין שידע לחבר בין עולם המוזיקה הקלאסית לבין עולם התפילה. סלושץ מתאר כיצד יצירותיו מתאימות את האופי המוזיקלי למילים. קטע העוסק בקוצר ימיו של האדם יכול להישמע עצוב, ואילו יצירה לטקסט מרומם תקבל צליל חגיגי ומלכותי.

לצדו עולה גם שמו של סלומון זולצר, שמנגינותיו השתלבו במסורת התפילה בבתי כנסת. השניים מזכירים את "שמע ישראל" כדוגמה ליצירה בעלת אופי מלכותי, המזוהה עם רגעים חגיגיים בתפילה.

סלושץ מסביר שגם בתוך החזנות האשכנזית עצמה קיימים הבדלים גדולים. החזנות של מערב אירופה, ובייחוד גרמניה ואוסטריה, קרובה יותר בסגנונה למוזיקה הקלאסית האירופית. לעומתה, החזנות של מזרח אירופה, שהתפתחה באזורים כמו פולין, אוקראינה ורוסיה, מזוהה יותר עם סולמות מיוחדים, קישוטים קוליים וקרעכצים, אותם ייבובים מוזיקליים שמעניקים לשירה את האופי המוכר שלה.

אבל גם כאן, הוא מזהיר מפני חלוקה נוקשה מדי. חזנים ומלחינים גדולים ידעו לשלב בין העולמות. יוסל'ה רוזנבלט, למשל, מזוהה עם החזנות המזרח־אירופית, אבל סלושץ מצביע על יצירות שלו שנשמעות כמעט כמו אריות מתוך אופרה.

בין השמות שעולים בשיחה נמצאים גם לייב גלנץ ומשה שטרן, שכל אחד מהם מייצג בדרכו את העושר ואת המגוון של עולם החזנות.

אחד הדברים שסלושץ מבקש להדגיש הוא שהמלחינים הללו הכירו היטב את המוזיקה שכתבו. הסלסולים, המעברים בין סולמות והמשפטים המוזיקליים לא נוצרו במקרה. הם נבנו כדי להדגיש מילים מסוימות, ליצור מתח או להוביל את הקהל אל רגע של התרגשות.

הוא מביא כדוגמה יצירה של גלנץ ל"שמע ישראל". בתחילתה, לדבריו, המוזיקה מבטאת את ההכרזה הגדולה והמלכותית על אחדות ה'. בהמשך, כשהטקסט עובר לביטוי אישי יותר של הקשר בין האדם לבוראו, משתנה גם הצבע המוזיקלי. המנגינה עוברת בין גוונים שונים, והתחושה משתנה יחד עם המילים.

"זה להגיע לכזה דבר רק על ידי זה שלומדים מוזיקה", הוא מסביר. אלא שבשלב הזה סבתו מעלה שאלה שמחזירה את השיחה מההיסטוריה אל הבמה של ימינו. הרי חזנים אשכנזים אינם מופיעים רק בבתי כנסת. כבר שנים ארוכות הם עומדים גם על במות קונצרטים, מלווים בתזמורות ובמקהלות, ומבצעים יצירות שנשענות על טקסטים מן התפילה.

האם החזן הוא בעצם גם כוכב במה? סלושץ מסביר שיש יצירות חזנות שנכתבו מלכתחילה לקונצרט ולא לתפילה בבית הכנסת. כדוגמה הוא מזכיר יצירות של יוסל'ה רוזנבלט שנכתבו לטקסטים מן התפילה, אך הולחנו לביצוע עם תזמורת שלמה.

מבחינתו, אין סתירה בעצם קיומם של שני העולמות. חזן יכול להופיע באולם קונצרטים ולהגיש יצירה מוזיקלית מורכבת, ובשבת לעמוד לפני התיבה בבית הכנסת. אבל הוא חייב להבין שמדובר בשני תפקידים שונים.

על הבמה, הקהל בא לשמוע אותו. בבית הכנסת, הציבור בא להתפלל. סלושץ מדגיש שגם הקהילות עצמן שונות זו מזו. יש קהילות שמחפשות חזן בעל יכולות ביצוע מרשימות, ויש כאלה שמבקשות בראש ובראשונה אדם שיהיה חלק מחיי הקהילה, יוביל אותה וייצג אותה בתפילה. לדבריו, הגישה השנייה בולטת במיוחד בקהילות מסוימות בארצות הברית.

גם עבורו, כמנצח, ההבדל מורגש היטב. כשהוא עומד מול תזמורת קלאסית, הוא מתמקד בפרשנות המוזיקלית של היצירה. כשהוא מנצח על מקהלה בבית הכנסת, הוא מרגיש שהמשימה קשורה באופן ישיר לעולם שבו גדל ולמילים שהוא עצמו מתפלל.

לפעמים, הוא מספר, השבתות המוזיקליות אינטנסיביות כל כך, עד שהוא בוחר לקום מוקדם ולהתפלל לפני שהוא מגיע לבית הכנסת שבו הוא מנצח. באחת השבתות האחרונות, שבהן הופיע עם החזן ניסים סאל, נהג כך כדי שיוכל להגיע מוכן לתפקידו.

אבל כשהמראיין מתאר זאת כהגעה לעבודה, סלושץ ממהר לדייק: מבחינתו, זו אינה רק עבודה. זו שבת, זו תפילה וזו שירה עם הקהל.

ההבחנה הזאת מחזירה את השיחה אל הנקודה שבה התחילה. חזנות יכולה להיות מוזיקה מורכבת, מרשימה ומלאת יכולת ביצוע. היא יכולה להישמע כמו אופרה, להיכתב בתווים ולהתבצע על במה מול מאות מאזינים. אבל בתוך בית הכנסת, לדברי סלושץ, יש לה תפקיד נוסף שאינו נמדד בעוצמת הקול או במחיאות כפיים.

"לפני הכול אתה צריך לזכור שאתה שליח ציבור", הוא אומר. "שליח ציבור, זו המטרה: להיות השליח של הציבור, להעביר את התפילה לבורא עולם. וזה קודם כול מגיע מהנשמה והלב, ואחר כך זה הקול היפה שלך".