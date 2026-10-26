פוסט שפרסם ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד עמית בכר, לקראת הבחירות ביום שלישי הקרוב עורר ביקורת חריפה מצד עו"ד מוטי חזיזה, סגן יו"ר לשכת עורכי הדין בירושלים, שהאשים את בכר בהפיכת הלשכה לגוף פוליטי המזוהה עם השמאל.

בפוסט שפרסם בכר לקראת הבחירות כתב: "4 שנים נאבקנו על המדינה, וביום שלישי האחריות עלינו להציל אותה".

בתגובה לדברים פרסם חזיזה פוסט בפייסבוק, שבו מתח ביקורת על מעורבותו הפוליטית של בכר ועל התנהלות לשכת עורכי הדין בתקופת כהונתו.

"לשכת עורכי הדין בישראל הייתה אמורה להיות הבית המקצועי שמגן על עורכי הדין ודואג לאינטרסים שלהם, אבל במקום זה קיבלנו סניף שמאל פוליטי על מלא", כתב חזיזה.

לדבריו, פעילות הלשכה בתקופת כהונתו של בכר חורגת מהייעוד המקצועי שלשמו הוקמה, ופוגעת ביכולתה לשמש בית משותף לעורכי דין מכל קצוות הקשת הפוליטית.

חזיזה טען כי עורכי דין שהצביעו עבור בכר מתוך ציפייה שיפעל לקידום מעמדם המקצועי עשויים להתאכזב מהעיסוק הנרחב בסוגיות פוליטיות. הוא אף העריך כי חלק מתומכיו היו נמנעים מלהצביע עבורו אילו ידעו מראש מה יהיה אופי כהונתו.

בהמשך הפוסט פנה חזיזה ישירות לבכר והדגיש כי תפקידו הציבורי מחייב, לשיטתו, הפרדה בין השקפותיו הפוליטיות לבין פעילותו כראש הלשכה. "עו"ד עמית בכר, הפרופיל שלך כראש לשכת עורכי הדין הוא ציבורי, והדעות הפוליטיות המערכתיות שלך פשוט אינן רלוונטיות לתפקיד", כתב.

את דבריו חתם במסר: "קמפיין פוליטי - לא על חשבוננו".

הביקורת מצטרפת למחלוקת המתמשכת סביב מעורבותה של לשכת עורכי הדין בסוגיות ציבוריות ופוליטיות. מבקריה טוענים כי עליה להימנע מהזדהות עם מחנה פוליטי מסוים ולהתמקד בייצוג האינטרסים המקצועיים של כלל חבריה.