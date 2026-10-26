לעזרת ה' בגיבורים | שיעור לקראת הבחירות | הרב דודי דודקביץ

בשיעור מיוחד לקראת הבחירות הבהיר הרב דודי דודקביץ', ראש ישיבת רועה ישראל ורב היישוב יצהר, כי ההצבעה איננה רק זכות אזרחית, אלא חובה תורנית ואחריות כלפי עתיד המדינה.

בהסתמך על דברי הרב אברהם שפירא, החפץ חיים והרבי מליובאוויטש, הדגיש את חשיבות ההשפעה המעשית, הזהיר מפני אובדן קולות והסביר מדוע כל פתק בקלפי עשוי להיות שותפות בזיכוי הרבים.

"בחירות מצד אחד הן בעיקר, בעיקר, בעיקר מעשיות. כמובן, אדם בסוף צריך להחליט מה הוא עושה, למי הוא מצביע", פתח הרב דודי דודקביץ' את שיעורו לקראת הבחירות.

עם זאת, לדבריו, ההכרעה בקלפי היא גם הזדמנות לבירור עמוק יותר: "לא רק לאן ומה מצביעים, אלא בעיקר איך בוחנים דברים בשאלות כאלו ציבוריות ולאומיות".

במרכז השיעור עמד מכתב שכתב הרב אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב לשעבר, ובו קביעה נחרצת: "הנה כל עניין השתתפותך בבחירות של ציבור לא עניין של רשות הוא, אלא זה חיוב ממש מדינא".

הרב דודקביץ' הרחיב על דמותו של הרב שפירא ועל מקומו כממשיך מסורת הפסיקה של גדולי הדורות. עמדתו לא הייתה חידוש אישי, אלא ביטוי למסורת הלכתית ארוכת שנים הרואה בהשתתפות בבחירות חובה ציבורית.

אחד המקורות המרכזיים שהובאו בשיעור היה דברי החפץ חיים, שהשווה את המשתמטים מהשתתפות בבחירות לאנשי מרוז, שעליהם נאמר בשירת דבורה: "אורו מרוז... כי לא באו לעזרת ה' בגיבורים".

"לא יכול להיות שאדם יעמוד מהצד כאילו זה לא נוגע אליו", הדגיש הרב דודקביץ'. לדבריו, האחריות הציבורית אינה מסתיימת בהבעת עמדה או בהזדהות רעיונית, אלא מחייבת פעולה שיש לה השפעה ממשית.

הרב התייחס גם להשלכות הביטחוניות של ההכרעות הפוליטיות. הוא מתח ביקורת חריפה על הסכמי אוסלו, שנושאים באחריות לשפיכות דמים, והזהיר מפני תפיסות מדיניות העלולות לסכן את ביטחון ישראל. "פיקוח נפש בגוף באופן מוחלט, גם פיקוח נפש ברוח", אמר, והסביר כי בעיניו הבחירות נוגעות הן לביטחון האזרחים והן לשמירת זהותה היהודית של המדינה.

בהמשך ציטט את הרב שפירא: "חייבים אנו ומצווים אנו להשתתף ולבחור בנציגים שלנו שהם יגנו על עניינים אלו".

חלק משמעותי מהשיעור הוקדש לשאלה במי ראוי לתת אמון בהגנה על ערכי התורה והדת. הרב דודקביץ' הביא את דברי הרב שפירא, שלפיהם אין להפקיד את שמירת ענייני הדת בידי מי שאינם מחויבים להם בעצמם. "מי שאינו זהיר בדבר, לא נאמן להגן על הדבר", סיכם הרב את העיקרון, והמחיש אותו באמצעות אדם שאינו מפקיד את מכוניתו בידי נהג שאינו סומך על זהירותו.

עם זאת, הדגיש כי אין די בהצהרות ובכוונות טובות. יש לבחון את התוצאה המעשית של ההצבעה, ובפרט את הסיכון שבהצבעה לרשימות שלא יעברו את אחוז החסימה. "אתה מאמין במשהו? תדאג שהוא יקרה", אמר, והזהיר מפני מצב שבו "יכולים ליפול פה מאות אלפי קולות, עשרות אלפי קולות".

נימוק נוסף שהציג הרב הוא מצוות זיכוי הרבים. כדי להמחיש זאת סיפר על דרשה של הרב עובדיה יוסף, שבה תואר אדם המגיע לעולם האמת ומגלה כי נזקפים לזכותו מקווה, תלמוד תורה וישיבה, אף שמעולם לא הקים אותם בעצמו. "הצבעת ש"ס? בנית המקווה, בנית תלמוד תורה, בנית ישיבה", ציטט הרב את המסר שבדרשה.

"זה מזכה הרבים. מה השאלה בכלל? זה מזכה הרבים", הדגיש, והסביר כי הצבעה עשויה להשפיע על הקמת מוסדות תורה, בתי כנסת ומקוואות ועל חיזוק החינוך היהודי.

לקראת סיום הביא הרב גם מדברי הרבי מליובאוויטש, שקרא לפעול לא רק להצבעה אישית אלא גם לעידוד אחרים להשתתף בבחירות.

הרבי הזהיר מפני האחריות הכרוכה בהימנעות מהצבעה, ושאל מי יכול לשאת על כתפיו את הנזק הציבורי העלול להיגרם מכך.

את השיעור חתם הרב דודקביץ' בהדגשת האחריות המוטלת על כל אדם להיות שותף פעיל בהכרעות הציבוריות, ולא להסתפק בעמידה מן הצד. "צריך לפעול לא רק על עצמו, לפעול גם על אחרים", אמר, וקשר את הדברים לקריאה להיות שותפים ב"לעזרת ה' בגיבורים".