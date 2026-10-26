ראש הישיבה, הרב אברהם סלים, התייחס היום בשיעורו לסוגיית ההצבעה בבחירות הקרובות ולמגעים המתקיימים מול רבנים מרכזיים על רקע חילוקי הדעות בסוגיית ההשתתפות בקלפי והתמיכה ברשימת ש"ס.

בפתח דבריו תקף הרב את אופי השיח הציבורי והאשים כי מופצים דיווחים שאינם משקפים את המציאות.

"רבותיי, אני אומר לכם רבותיי, פשוט לא יודעים את המצב. משקרים להם, מספרים להם כל מיני סיפורים, מעלילים עלילות דם", אמר ראש הישיבה. "אבל איזה אכזריות, אתם צריכים לראות מה הולך כאן בשטח".

הרב סלים הדגיש כי העמדה התומכת בהשתתפות פעילה בבחירות מבוססת על ראייה מערכתית של ראשי הישיבות העומדים בחזית עולם התורה.

לדבריו, הימנעות מהצבעה עלולה להביא לתוצאה הפוכה ולפגיעה ישירה במעמד לומדי התורה:

"אלה שנושאים בעול, אלה ראשי הישיבות שנמצאים בחזית ורואים את הסכנה, ורואים מה יהיה בעוד עשר שנים אם אנחנו לא נשתוק עכשיו וניתן לתהליך הזה שיהיה", אמר. "זה ממש חורבן של כל הישיבות, כל עולם התורה, זה לא יכול להיות".

הוא הוסיף והתריע מפני השלכות ההימנעות: "ואם אתה לא תבחר, אז זה יותר טוב? זה הכי גרוע. בסוף יש פחות נציגים בכנסת".