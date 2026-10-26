יממה לפני פתיחת הקלפיות, התקיים היום (שני) מפגש במעונו של מנהיג הציבור הליטאי וראש ישיבת סלבודקה, הרב משה הלל הירש, בהשתתפות איש העסקים יששכר קנול.

המפגש גובש ביוזמת מטה "עמלים למען ג'", גוף הפועל לעידוד הצבעה בקרב הציבור החרדי-מודרני לסיעת יהדות התורה.

במהלך המפגש הופנו לראש הישיבה שאלות העוסקות בסוגיות מרכזיות שעל סדר היום של קהל העובדים מקרב הציבור הליטאי.

בין היתר, נדונה סוגיית שילובם של תושבים ומשפחות מהזרם המודרני במערכת החינוך והמחלוקת סביב מוסדות החינוך הממלכתי-חרדי (ממ"ח).

על פי דיווח באתר החרדי 'כיכר השבת', הרב הירש התייחס באופן ישיר להחלטת מנהיגי הציבור החרדי שלא לתמוך במסלול הממ"ח, והבהיר כי העמדה בנושא נבעה מהחשש מהכוונות העומדות מאחורי הקמת הרשת.

לדבריו, הניסיון היה ליצור שינוי בזהות התלמידים ולא להסתפק במתן שירותי חינוך.

במקביל, על פי הדיווח, הודה ראש הישיבה בצורך הקיים בשטח בפתרונות חינוכיים מותאמים עבור משפחות מכלל הזרמים: "היינו צריכים לעשות לכם מה שאתם צריכים", אמר.

יש לציין כי בקרב חצרות החסידים ישנה לגיטימציה מוחלטת ליציאה לעבודה וחלק ממוסדות החסידים אף סונפו לממ"ח.