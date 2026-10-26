שורדת השבי אגם ברגר הגיבה הערב (שני) לסרטון קמפיין של מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שבו שולבו תיעודים מאירועי שבעה באוקטובר לצד ביקורת פוליטית על הממשלה, ודרשה שלא להשתמש בסרטונים שבהם היא מופיעה במיגונית.

הסרטון, שפורסם תחת הכותרת "תזכור", מציג אירועים שהתרחשו בישראל בשנים האחרונות, בהם מתקפת שבעה באוקטובר, הטבח והחטיפות לעזה, לצד טענות נגד התנהלות הממשלה וקריאה לשינוי פוליטי בבחירות.

"תזכור את מי שהפקירו את הבנים והבנות, החיילים והחיילות, בני הקיבוצים והשכונות, הרוקדים והרוקדות שנסו על נפשם אל השדות ונחטפו למנהרות", נאמר בסרטון.

הסרטון משבח את המשתתפים במחאות נגד הממשלה ואת מי שפעלו להשבת החטופים, ומסתיים בקריאה: "תזכור. עכשיו הזמן לבחור אם נשאר בחושך או שיחד נדליק את האור".

בתגובה לפרסום כתבה ברגר: "'מי שכוונתו אל האמת וחוגר עצמו למלחמה בשביל האמת מנצח תמיד' והאמת היא שאנחנו לא בזכות הכוח אלא בכוח הזכות וזכות אבות".

ברגר הוסיפה דרישה מפורשת שלא להשתמש בתיעוד שלה במסגרת הסרטון: "ואל תשתמש בסרטונים שבהם אני מופיעה במיגונית".