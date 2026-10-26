הבחירות לכנסת ה-26 ייערכו מחר (שלישי), ו-7,331,981 אזרחים בעלי זכות בחירה יוכלו להשתתף בהן. ברחבי הארץ יוצבו 12,018 קלפיות, שבהן יוכלו המצביעים לבחור בין 36 רשימות המתמודדות על מקום בכנסת.

יום הבחירות יחל בשעה 07:00 בבוקר, אז ייפתחו מרבית הקלפיות, ויסתיים בשעה 22:00. בקלפיות מסוימות, ובהן ביישובים קטנים ובמוסדות מיוחדים, שעות ההצבעה יהיו מצומצמות יותר.

לקראת פתיחת הקלפיות ריכזנו את הפרטים החשובים שיסייעו לכם לממש את זכות ההצבעה, לצד המידע על ספירת הקולות ופרסום תוצאות הבחירות.

מרבית הקלפיות יפעלו מ-07:00 ועד 22:00. ביישובים קטנים ובקלפיות המוצבות בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי אבות, ההצבעה תסתיים בשעה 20:00.

מי שאינו יודע היכן הוא רשום להצבעה יכול לברר זאת באמצעות שירות איתור הקלפי של משרד הפנים, בהזנת פרטי הזיהוי הנדרשים.

פרטים על מיקומי הקלפיות ושעות פעילותן מופיעים גם באתר ועדת הבחירות המרכזית.

מה צריך להביא לקלפי? אין חובה להגיע עם ההודעה לבוחר שנשלחה בדואר, אך היא עשויה לסייע באיתור פרטי הקלפי ולזרז את התהליך.

לעומת זאת, הזדהות באמצעות מסמך מתאים היא חובה. ניתן להצביע בהצגת אחד מהמסמכים הבאים: תעודת זהות, רישיון נהיגה בתוקף, דרכון ישראלי בתוקף, תעודה צבאית אישית בתוקף. שוטרים רשאים להזדהות גם באמצעות תעודת שוטר.

כיצד מצביעים חיילים, שוטרים ומאושפזים? לצד הקלפיות הרגילות יופעלו הסדרי הצבעה מיוחדים עבור אוכלוסיות שאינן יכולות להגיע לקלפי שבה הן רשומות.

חיילי צה"ל יוכלו להצביע בקלפיות צבאיות בבסיסים שבהם הם משרתים, או בקלפי הרגילה שלהם. שוטרים יוכלו להצביע בכל קלפי ברחבי הארץ, גם אם אינם רשומים אליה, בכפוף להצגת תעודת שוטר ולהסדרי ההצבעה החלים עליהם.

בבתי חולים שבהם לפחות 50 מיטות אשפוז יוצבו בסך הכול 250 קלפיות, שיאפשרו למאושפזים לממש את זכות ההצבעה.

גם בבתי אבות שבהם מתגוררים יותר מ-50 דיירים יופעלו קלפיות ייעודיות. דיירים המוגבלים בניידות, השוהים במוסד שאין בו קלפי, יוכלו להצביע בקלפי נגישה מיוחדת.

ומה לגבי תושבים שעדיין מפונים מבתיהם? אזרחים שפונו מבתיהם בעקבות המלחמה וטרם שבו אליהם יוכלו להצביע בקלפי שאליה הם משויכים במקום מגוריהם המקורי, או במסגרת הסדרי הצבעה ייעודיים.

ועדת הבחירות תציב קלפיות מיוחדות עבור קהילות שפונו מבארי, כפר עזה, ניר עוז וחולית. מפונים הזכאים להצביע בקלפי נגישה מיוחדת יוכלו להשתמש גם באפשרות זו.

הצבעה לאנשים עם מוגבלות בניידות: מתוך כלל הקלפיות שיופעלו ביום הבחירות, 6,208 יהיו נגישות. מתוכן, 3,620 יוגדרו כקלפיות נגישות מיוחדות.

המשמעות היא שבוחרים המוגבלים בניידות יוכלו להצביע בקלפיות אלה גם אם אינם רשומים אליהן, באמצעות מעטפה חיצונית שתאפשר לשייך את קולם למניין הקולות הכללי.

במקרה שבו המוגבלות אינה נראית לעין, הבוחר יתבקש לחתום על הצהרה בפני מזכיר ועדת הקלפי. מסירת הצהרה כוזבת היא עבירה פלילית.

את מיקומי הקלפיות הנגישות ניתן לאתר במפת הקלפיות באתר ועדת הבחירות המרכזית. סימון סגול במפה מציין מתחם שבו קיימת לפחות קלפי נגישה מיוחדת אחת.

איך מוודאים שההצבעה תהיה תקינה? לאחר ההזדהות מקבל הבוחר מעטפת הצבעה ונכנס אל מאחורי הפרגוד. שם עליו לבחור את הפתק של הרשימה שבה הוא מעוניין, להכניס אותו למעטפה ולהטיל אותה לתיבת הקלפי.

כדי למנוע פסילת קול, מומלץ להשתמש בפתקים הרשמיים המונחים בקלפי ולהכניס למעטפה פתק אחד בלבד, ללא כתיבה או סימונים.

פתק שאינו עומד בדרישות ועדת הבחירות מבחינת גודל, צבע או אופן ההדפסה עלול להיפסל. לכן אין להשתמש בפתקים שהודפסו באופן פרטי ואינם תואמים את התקן.

אם הוכנסו בטעות שניים או שלושה פתקים זהים של אותה רשימה, הקול ייחשב לקול אחד ולא ייפסל בשל כך.

אילו נסיעות בתחבורה הציבורית יהיו בחינם? לקראת הבחירות יופעל הסדר נסיעה ללא תשלום בחלק משירותי התחבורה הציבורית. ההסדר יחול על נסיעות ברכבת ישראל ועל קווי אוטובוס בין-עירוניים שמסלולם עולה על 15 קילומטרים.

הנסיעה החינמית תתאפשר החל מהערב (שני) בשעה 20:00 ועד לסיום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבחירות.

קווי האוטובוס העירוניים ימשיכו לפעול בתשלום כרגיל.

לפי התחזית לקראת יום הבחירות, צפויה ירידה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה. גשמים מקומיים צפויים בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים קיים צפי להתחזקות הגשמים באזורים אלה, לצד סופות רעמים, משבי רוח וברד.

בנחלי דרום הנגב, הערבה, מדבר יהודה ואזור ים המלח קיים חשש לשיטפונות משמעותיים. למתכננים נסיעות באזורים אלה מומלץ לעקוב אחר התרעות מזג האוויר והנחיות הרשויות.

מתי יתחילו להתפרסם תוצאות הבחירות? עם סגירת הקלפיות בשעה 22:00 תחל ספירת הקולות. בכל קלפי יספרו חברי ועדת הקלפי את פתקי ההצבעה ויכינו פרוטוקול מסודר.

הפרוטוקולים והחומרים יועברו לוועדות הבחירות האזוריות, ולאחר הבדיקות הנדרשות יוזנו הנתונים למערכות ועדת הבחירות המרכזית.

במהלך הלילה צפויות להתפרסם תוצאות חלקיות, שיתעדכנו בהדרגה ככל שתתקדם הספירה. עם זאת, תמונת המנדטים עשויה להשתנות גם לאחר סיום ספירת הקלפיות הרגילות, בעקבות ספירת המעטפות הכפולות.

בוועדת הבחירות מעריכים כי ניתן יהיה להשלים את ספירת הקולות עד יום חמישי בצהריים. על פי החוק, המועד האחרון לפרסום התוצאות הרשמיות הוא 4 בנובמבר 2026.

מהן המעטפות הכפולות ומדוע הן חשובות? מעטפות כפולות משמשות בוחרים המצביעים מחוץ לקלפי שבה הם רשומים, ובהם חיילים, שוטרים, סוהרים, מאושפזים ואוכלוסיות נוספות הזכאיות להסדרי הצבעה מיוחדים.

מטרת המעטפה החיצונית היא לאפשר בדיקה שהבוחר לא הצביע יותר מפעם אחת, מבלי לפגוע בחשאיות ההצבעה.

לפי הערכות ועדת הבחירות, בבחירות הנוכחיות צפויים להצביע בדרך זו בין 600 אלף ל-650 אלף בני אדם, מספר שיא השקול מבחינה מספרית לכ-15 מנדטים.

אין פירוש הדבר שמדובר ב-15 מנדטים שישתנו בהכרח לאחר ליל הבחירות, אלא בהיקף משמעותי של קולות שטרם ייכללו בתוצאות הראשוניות.

במערכות בחירות קודמות הביאה ספירת המעטפות הכפולות לשינויים בחלוקת המנדטים, לעיתים בהיקף של מנדט או שניים.

בשל שיעורם הגבוה של משרתי צה"ל בקרב המצביעים במעטפות הכפולות, הרכב ההצבעה בקבוצה זו שונה מהרכב ההצבעה בכלל האוכלוסייה. בבחירות קודמות נטתה ספירתן לשפר את מצבן היחסי של מפלגות ציוניות, ולעיתים להחליש את כוחן היחסי של המפלגות החרדיות והערביות.

לכן, גם אם תוצאות הלילה יצביעו על יתרון ברור לאחד הגושים, תמונת המנדטים הסופית תתברר רק לאחר השלמת ספירת כלל הקולות.