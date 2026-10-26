ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הכחישו הערב (שני) את הדיווחים על כוונה לפטר את הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, יממה לפני הבחירות לכנסת ה-26.

נתניהו מסר בתגובה קצרה וחד-משמעית: "פייק ניוז מוחלט מתחילתו ועד סופו".

שר הביטחון כ"ץ פרסם הודעה מפורטת יותר, שבה דחה את הדיווחים וטען כי מדובר בניסיון לפגוע בליכוד לקראת הבחירות.

"הידיעות שהתפרסמו הערב על כוונה לפטר את הרמטכ"ל זמיר - הן המצאה ושקר מוחלט, בדיוק כמו שקרים אחרים בתחום הביטחוני שהופצו ביממה האחרונה במטרה לפגוע בליכוד לקראת הבחירות", אמר כ"ץ.

הוא הדגיש את שיתוף הפעולה בינו לבין הרמטכ"ל: "אני המלצתי על מינוי זמיר לתפקיד הרמטכ"ל, אנחנו פועלים ביחד למען ביטחון מדינת ישראל - עם הישגים היסטוריים חסרי תקדים וכך בכוונתי להמשיך ולעשות גם בעתיד".