שלום בצלאל סמוטריץ, הגיע הזמן שנדבר על זה. זה אני הייתי שם הנער הזה. כן, זה הייתי אני. אני זוכר את הרגעים האלה היטב ולא יכול לשכוח.

עמדנו שם שבורים ומרוסקים. בכיתי את נשמתי ומסביבי כולם בכו גם. מבית הכנסת האשכנזי, בצד השני של השביל, שמענו אותן שרות בבכיות. "תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחי", וגם אנחנו בכינו. "ה' שמע תפילתי". התחננו. הלב היה שבור לרסיסים.

ואז עלינו לאוטובוסים. הסתכלנו מהחלון על הישובים המתרחקים. הלב סירב להאמין. אבל הבטחנו עוד נשוב. "עוד נשוב אמא, "עוד נשוב".

חצי שנה אחרי, חורף סוער, ושוב פינוי. עמונה. אלימות קשה. בתי יהודים נהרסים. מאות פצועים. שוב ישובים נחרבים. שוב יהודים מגורשים מאדמתם. ואז הריסת מגרון ותשעת הבתים בעופרה וגבעת האבות ובתי האולפנה בבית אל. היום מי כבר זוכר. שופטי בג"צ לא ריחמו והדחפורים החריבו.

בצלאל, זה הדור שלנו. הדור שנשבע, שבכה, שהתפרק. שראה יהודי מגרש יהודי. שחווה על בשרו עקירת ישובים ומאחזים. חוות גלעד, מצפה יצהר. שמות שהיום מכירים מדיווחים רנדומליים על בנייה בהתיישבות, ופעם היו שמות נרדפים למאבקים ופינויים. היינו שם פעם אחר פעם. חטפנו מכות ואלימות ובוץ טובעני.

ואז אתה הגעת, בממשלה הזו, והבטחת שתבטל את ההתנתקות ותקים מחדש את הישובים בצפון השומרון. הבטחת שתכשיר את כל ההתיישבות הצעירה. הבטחת שתקים עוד ישובים חדשים בצפון השומרון. שתהפוך את מפעל החוות לפרויקט לאומי.

ואני חשבתי לעצמי 'עוד פוליטיקאי שמבטיח, בא נראה מה ייצא מזה'. בכנות, לא האמנתי. ונראה לי שלא רבים האמינו. אבל אתה האמנת והוכחת שאפשר לעמוד בהבטחות.

הקמת מחדש את חומש ושא-נור ואת גנים וכדים. הקמת ישובים חדשים בצפון השומרון. העברת בממשלה החלטה על הקמת 104 ישובים חדשים. עשרות ישובים חדשים כבר קמו. יחד עם חבריך לממשלה העברת החלטות היסטוריות על הרמת עשרות אלפי יחידות דיור. ומעל הכל הכשרת את כל ההתיישבות הצעירה והפיכת כל הישובים ביו"ש לחוקיים. עכשין חרב העקירה כבר לא מונפת מעל ההתיישבות. שוב יהודים לא יגורשו מאדמתם.

אז הגיע הזמן שנדבר על זה. כי זה אני הייתי הנער הזה. אני ובני דורי. אנחנו שהבטחנו שלעולם יהודי לא יגרש שוב יהודי. אנחנו שהבטחנו שעוד נשוב - ואתה קיימת. והרבה יותר מכל מה שחלמנו עליו.

ועכשיו זה בידיים שלנו. כי את המהפכה הזו אי אפשר להפסיק!