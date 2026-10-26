הבחירות למנהיגות ישראל, הפעם, עשויות להיות שונות מכל מה שהכרנו. לא עוד ימין מול שמאל, לא עוד חלוקה למחנות על פי הגדרות פוליטיות שאיבדו במידה רבה את משמעותן.

מאז שבעה באוקטובר, נדמה שהחברה הישראלית עוברת תהליך עומק של בירור זהות, והסוגיה היהודית־לאומית תופסת מקום מרכזי בתודעה הציבורית. נתונים המצביעים על התחזקות החיבור לזהות היהודית מעידים על מגמה שראויה להתבוננות, המובילה למעשה, לשאלת ההכרעה הגדולה בבחירות אלו הטמונה בפסוק המלווה אותנו דורות: "אתה בחרתנו מכל העמים".

בבסיס החברה הישראלית מתקיימות במאקרו שתי תפיסות עולם שונות. האחת רואה בסיפורו של עם ישראל מסע היסטורי שיש בו השגחה, ברית ושליחות; עם שנבחר לא כדי להתנשא על אחרים, אלא כדי לשאת ייעוד ואחריות. והאחרת מדגישה את כוחו של האדם, את עצמאותו ואת יכולתו לעצב את גורלו בכוחות עצמו - ברוח התפיסה "כוחי ועוצם ידי" אשר מתנכרת ואף בועטת בזו הראשונה.

אין זו מחלוקת תיאולוגית בלבד. זוהי מחלוקת על האופן שבו אנו מבינים את עצמנו, את עברנו ואת עתידנו. ממנה נגזרות גם שאלות הביטחון: כיצד מתמודדים עם אויבינו בזירות השונות, האם עוצמה צבאית לבדה מספיקה, או שהיא זקוקה גם לרוח, ללכידות לאומית ולתחושת שליחות משותפת? וכן לשאלות של חינוך, רפואה וכלכלה.

במבחן ההיסטוריה, עם ישראל נזקק תמיד לשילוב שבין כוח למעשה ובין אמונה לרוח.

הבחירה הגדולה אינה רק מי ינהיג אותנו, אלא איזו תפיסת עולם תתאפשר לנו לקיים בארצנו. האם נהיה מדינה יהודית רק בהגדרתה ההיסטורית אך 'מדינת כל אזרחיה' מדינה של עמים שונים, מתפשרת מול אויבינו, מתנצלת ומתפזרת לכל עבר במקרה הטוב, או שנשמור על זהותנו כעם ישראל, עם שמכיר בזהותו, בשורשיו ובשליחותו- בונה מתוכם את עתידו וממש את ייעודו.

אתגר הזהות היהודית מתבטא כיום בשלושה ממדים מרכזיים. הראשון הוא ברמת הפרט - ובתוכו צמצום הפערים בידע הבסיסי על המסורת היהודית, החל מהיכרות עם סידור התפילה ועד להבנת הפסוק שיהודי פוגש שלוש פעמים ביום: "שמע ישראל, ה' אלוהינו, ה' אחד".

השני, הוא עולם הערכים - ובראשו ערך המשפחה היהודית, מוסד שעובר בעשור האחרון תמורות עמוקות ומחייב חיזוק מחודש של ערכי השייכות, האחריות והקשר הבין־דורי, והשלישי, הוא ההון האנושי - בחירת האנשים, המחנכים והמורים שיישאו באחריות היקרה מכולן: העברת המורשת, התוכן והערכים מדור לדור, תפקיד המחייב התאמה בין זהותו של המחנך, ערכי החינוך היהודי והשליחות הלאומית.

לפיכך, יש לבחון בכובד ראש כל תפיסה חינוכית המפקידה את עיצוב זהותם היהודית של ילדים ובני נוער בידי מי שאינם שותפים למורשת שאותה מבקשים להנחיל, ולהבטיח כי החינוך לזהות יהודית יופקד בידי אנשי חינוך בעלי ידע, מחויבות והיכרות עמוקה עם המסורת.

בשורה התחתונה, שמירה על הזהות היהודית אינה רק שימור העבר, אלא תנאי הכרחי לעיצוב העתיד. היא מעניקה משמעות לקיומנו, מחברת בין הדורות ומאפשרת לנו להתמודד עם אתגרי השעה מתוך תחושת שייכות ושליחות. ויקטור פרנקל, ניצול השואה ומחבר רב המכר 'האדם מחפש משמעות', ניסח זאת במשפט העוצמתי: "מי שיש לו בשביל מה - ימצא כל איך".

לעם ישראל יש "בשביל מה" עתיק יומין: זהותו, מורשתו והברית המלווה אותו לאורך ההיסטוריה. השאלה העומדת לפתחנו היא האם נדע להפוך את המורשת הזאת לכוח חי ומנחה, שיאפשר לנו לבחור נכון, להנהיג באחריות ולהבטיח את עתידו של העם היהודי בארצו. בחירה כזו תתאפשר רק באמצעות הכרעה איתנה וחד משמעית בקלפי של מנהיגות יהודית לאומית בטוחה.

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הכותבת היא חברת הנהלת חוג הפרופסורים לחוסן לאומי.